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Ansola: "Etxanobe oso hautagai ona izan zitekeen, baina daukagun onena aurkeztu behar dugu"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko (BBB) presidenteak Radio Euskadin azpimarratu du Bengoetxea aukeratu izana hautagai, eta BBBren proposamen hori urriaren erdialdean irekiko den barne prozesuan oinarriek berretsi beharko dutela.

EAJ-PNV Foru eta Udal Hauteskundeak Politika

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