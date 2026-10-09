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El Partido Socialista ve posibilidades de repetir un gobierno progresista si el electorado se moviliza
La diputada del PSE-EE María Luisa García Gurrutxaga cree que, tras las elecciones del 29 de noviembre, se puede volver a formar un gobierno progresista. "Si la gente se moviliza, (la derecha) no lo tendrá tan fácil", ha destacado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
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