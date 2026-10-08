La jueza Biedma relata "angustia" y seguimientos, pero no sabe si Leire Díez estaba detrás

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha relatado al juez la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas. No obstante, afirma que desconoce si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha negado conocer a nadie del PSOE.



Biedma ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como perjudicada en la causa contra Leire Díez y exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.



La jueza magistrada ha contado que un abogado le comunicó que alguien que se hacía pasar por su hermano o su secretario iba al colegio de sus hijas, cuando ella no tiene ni hermano ni secretario. En respuestas a la Fiscalía, la acusación popular que coordina el PP y varias defensas, ha dicho que pese a sentirse perseguida y alarmarse porque no tiene protección, no se sintió amenzada ni cambió ninguna resolución sobre el hermano del presidente del Gobierno.

Biedma afirma no saber si Díez, a quien no conoce, estaba detrás de supuestas maniobras en su contra. Su declaración se ha centrado en la figura de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que le tenía animadversión. La magistrada ha contado que le tocó sustituir a la jueza que instruyó una causa contra Sáenz de Tejada por violencia machista, en la que acabó condenado. Ha dicho que recibió denuncias por parte del exjuez que también publicó multitud de vídeos atacándola.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a este exmagistrado con la organización investigada y considera que la presunta trama se valió de él para desestabilizar causas, en concreto la de David Sánchez.



