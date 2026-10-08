Biedma epaileak dio jarraitu egiten zutela, baina ez daki Leire Diez ote zegoen horren atzean
Leire Diez eta Santos Cerdanen aurkako auzian kaltedun gisa deklaratu du David Sanchezen kasuaren instrukzioa eraman zuen magistratuak.
Beatriz Biedma magistratuak, Pedro Sanchezen anaiaren auzia ikertu zuenak, bera eta bere alabak zelatatzen ari zirela jakitean sentitu zuen "larritasuna" azaldu dio epaileari. Hala ere, ekintza horien atzean Leire Diez zegoen ala ez ez dakiela esan du, eta ukatu egin du PSOEko inor ezagutzen duenik.
Leire Diez eta Santos Cerdan PSOEko buruzagi ohien aurkako auzian kaltedun gisa deklaratu du Biedmak ostegun honetan Auzitegi Nazionalean, alderdiari edo Gobernuari eragiten zieten ikerketak oztopatzeko ustez egin zituzten maniobrak ikertzen dituen auzian.
Epaile magistratuak azaldu duenez, abokatu batek jakinarazi zion nebaren edo idazkariaren itxurak egiten zituen norbait alaben ikastetxera joaten zela, baina berak ez duela nebarik ezta idazkaririk ere. Fiskaltzari, PPk koordinatzen duen herri akusazioari eta hainbat defentsari erantzunez, azaldu du ez duela inolako babes neurrik eta, beraz, larrituta egoteaz gainera, jazartua ere sentitu zela. Hala ere, aitortu du ez zuela mehatxurik sentitu eta ez zuela Gobernuko presidentearen anaiaren inguruko ebazpenik aldatu.
Biedmak esan du ez duela Diez ezagutzen eta ez dakiela bera ote zegoen jazarpen horren atzean. Deklarazioan zehar Luis Jose Saenz de Tejada epaile ohiari buruz aritu da. Azaldu du Saenz de Tejadaren aurka indarkeria matxistagatik zabaldu zuten auzia bideratu zuen epailea ordezkatzea egokitu zitzaiola. Ondoren zigortua izan zen eta magistraturatik kanporatu zuten akusatuak bere aurkako salaketak jarri zituela eta hainbat bideo publikatuz eraso egin ziola gaineratu du.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) Saenz de Tejada Diez eta Cerdanen ustezko sarearekin lotu du, eta uste du epaile ohia erabili zutela hainbat auzi ezegonkortzeko, tartean, baita David Sanchezena ere.