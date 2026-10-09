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Hautesleak mobilizatuz gero gobernu progresista bat errepikatzeko aukerak ikusten ditu Alderdi Sozialistak

Iragarkia
Maria Luisa Garcia Gurrutxaga
18:00 - 20:00
Maria Luisa Garcia Gurrutxaga PSE-EEko diputatua, gaur, Euskadi Irratian

EITB

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Azaroaren 29ko hauteskundeen ostean, berriro gobernu progresista bat osatu daitekeela uste du Maria Luisa Garcia Gurrutxaga PSE-EEko diputatuak. "Jendea mobilizatzen bada, ez dute hain erraza izango", nabarmendu du Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.

Hauteskunde Orokorrak PSE EE Psoe Politika

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