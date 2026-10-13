Varios colectivos, sindicatos, movimientos juveniles y de pensionistas han convocado una concentración para este jueves, 15 de octubre, en la Plaza del Castillo de Pamplona a las 17.30 horas, en el mismo lugar en el que el activista de ultraderecha Vito Quiles tiene previsto otro acto, dentro de una gira que ha decidido emprender por todo el Estado con el mensaje 'Mafia o patria'.



El acto de Vito Quiles está previsto a las 18 horas también en la Plaza del Castillo. Cabe recordar que hace prácticamente un año, el 30 de octubre de 2025, Vito Quiles convocó otro acto en Pamplona que finalmente decidió suspender, si bien se registraron incidentes y disturbios en protestas contra su visita.



Los colectivos que han convocado la movilización de este jueves contra Vito Quiles han dado lectura este martes a un comunicado, en castellano y en euskera, en la Plaza del Castillo de Pamplona para anunciar su protesta.



"En estos momentos estamos viviendo una ola reaccionaria que busca, por una parte, recortar en derechos poniendo en el punto de mira los sectores más precarizados y, por otra parte, incidir en la operación nacional de Euskal Herria, con el objetivo de oprimir a las clases populares tanto social como nacionalmente. En este contexto es importante desnormalizar la presencia de personajes que legitiman y refuerzas estas ideas", señala el comunicado, que ha sido leído en castellano por Sabino Cuadra, exdiputado en el Congreso por la coalición electoral Amaiur y militante del sindicato LAB.



El comunicado continúa señalando que "en Euskal Herria conocemos muy bien lo que es la criminalización del antifascismo". "Durante largos años, y década tras década, han sido miles los casos de represión vividos, se trata de un comportamiento sistemático que perdura hasta hoy. En Euskal Herria hemos formado en varias ocasiones un muro de contención contra el fascismo, y los aparatos de Estado lo han puesto en el punto de mira", recoge.



