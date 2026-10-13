El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha agradecido este martes a los reyes de España su histórica visita a la ciudad autónoma, que contribuirá "a generar confianza donde más se necesita" para resistir y para "alumbrar la salida del túnel en el que, desde hace dos meses y medio" se encuentran.



En un discurso pronunciado antes de entregar a los reyes las llaves de la ciudad en el salón del trono del Ayuntamiento de Ceuta, Vivas ha descrito la situación de la ciudad como una "olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar".



Los ceutíes, ha explicado, viven ahora el momento "más difícil" de su historia reciente después de que los pasados 30 y 31 de julio "cerca de 100 000 personas fueron utilizadas para vulnerar" la frontera y la integridad territorial.



Una "invasión" que ha causado la pérdida de, al menos, 141 vidas y que "se concibió, organizó y llevó a cabo con la intención de poner en riesgo la línea de flotación" de Ceuta, ha sostenido Vivas, que ha insistido en que la ciudad "no es la que era".



Esta invasión, ha recalcado, ha supuesto un "grave deterioro de la seguridad, la sanidad, la educación y otros servicios fundamentales", además de "la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir, y el riesgo de quiebra de la convivencia".

