Ceutako presidenteak Espainiako errege-erreginei ohartarazi die "edozein momentutan eztanda egin dezakeen presio eltze bat" dela hiri autonomoa
Ceutako herritarrak, azaldu du, "historiako unerik zailena" ari dira bizitzen, uztailaren 30ean eta 31n "100.000 pertsona inguru" hirira sartu zirenetik.
Ceutako presidente Juan Vivasek eskerrak eman dizkie Espainiako errege-erreginei hiri autonomora egindako bisita historikoagatik; izan ere, "konfiantza sortzen lagunduko du, bi hilabete luzez sartuta daramagun tunelaren amaiera argizta dezakeelako".
Ceutako Udalean egindako agerraldian, Vivasek hiriaren egoeraz esan du "edozein unetan eztanda egin dezakeen presio eltze bat" dela.
Ceutako herritarrak, azaldu du, "historiako unerik zailena" ari dira bizitzen, uztailaren 30ean eta 31n "100.000 pertsona inguru" hirira sartu zirenetik.
"Inbasio horrek, gutxienez, 141 pertsonen heriotza eragin du, eta Ceutako flotazio lerroa arriskuan jartzeko asmoarekin sortu, antolatu eta gauzatu zen", adierazi du Vivasek.
"Segurtasunaren, osasunaren, hezkuntzaren eta oinarrizko beste zerbitzu batzuen narriadura larria ekarri du, eta horrek guztiak ekonomia hondatzea, ziurgabetasuna, kezka eta bizikidetzaren porrot arriskua, nabarmendu du".