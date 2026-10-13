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Ceutako presidenteak Espainiako errege-erreginei ohartarazi die "edozein momentutan eztanda egin dezakeen presio eltze bat" dela hiri autonomoa

Ceutako herritarrak, azaldu du, "historiako unerik zailena" ari dira bizitzen, uztailaren 30ean eta 31n "100.000 pertsona inguru" hirira sartu zirenetik.

Los Reyes Felipe VI y Letizia y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas saludan desde el balcón durante una visita al Ayuntamiento de Ceuta, a 13 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Los Reyes visitan Ceuta, por primera vez desde la llegada al trono de Felipe VI, para mostrar su solidaridad y respaldo a los ceutíes dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, en un momento en que aún sigue sin haberse normalizado del todo la situación. Marcos Moreno / Europa Press 13/10/2026

Agentziak | EITB

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Ceutako presidente Juan Vivasek eskerrak eman dizkie Espainiako errege-erreginei hiri autonomora egindako bisita historikoagatik; izan ere, "konfiantza sortzen lagunduko du, bi hilabete luzez sartuta daramagun tunelaren amaiera argizta dezakeelako". 

Ceutako Udalean egindako agerraldian, Vivasek hiriaren egoeraz esan du "edozein unetan eztanda egin dezakeen presio eltze bat" dela.

Ceutako herritarrak, azaldu du, "historiako unerik zailena" ari dira bizitzen, uztailaren 30ean eta 31n "100.000 pertsona inguru" hirira sartu zirenetik.

"Inbasio horrek, gutxienez, 141 pertsonen heriotza eragin du, eta Ceutako flotazio lerroa arriskuan jartzeko asmoarekin sortu, antolatu eta gauzatu zen", adierazi du Vivasek.

"Segurtasunaren, osasunaren, hezkuntzaren eta oinarrizko beste zerbitzu batzuen narriadura larria ekarri du, eta horrek guztiak ekonomia hondatzea, ziurgabetasuna, kezka eta bizikidetzaren porrot arriskua, nabarmendu du".

Migrazioa Espainiako Felipe VI.a Espainia Politika

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