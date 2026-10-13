Podemos descarta integrarse en el Frente Amplio e invita a unirse al acuerdo con Rufián

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el proyecto de su formación es el tándem que han conformado con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y abre la puerta a que se incorporen a esta iniciativa más formaciones de izquierda, en claro mensaje a los partidos de Sumar.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso en relación al acuerdo de colaboración con ERC para los comicios generales en Cataluña y después de que la secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, haya descartado que su formación se integre en el espacio Frente Amplio, que integran los partidos del socio minoritario.

Belarra ha elogiado el "acuerdo histórico" con los republicanos que consagra que Montero y Rufián formarán el "mejor" tándem para poner a la izquierda en pie y conformar una candidatura "fuerte" a los comicios del 29N. Dicho esto, Belarra ha lanzado que en esta alianza "falta gente" y que por Podemos, que ha promovido siempre candidaturas amplias en la izquierda, "no va a quedar" para tratar de que incorporen más partidos.

"Cuanto más seamos, mejor", ha remachado para asegurar que tienen "mano abierta" a seguir sumando esfuerzos, pero siempre desde la base del binomio que conforman Montero y Rufián. De esta forma, se pronunciaba como Irene Montero al defender que deben ser los otros partidos los que se incorporen al proyecto auspiciado por su formación.

Por tanto, ha insistido en que están dispuesto a negociar sobre posibles acuerdos con partidos del socio minoritario del Ejecutivo sobre entrada en este proyecto aunque, por pragmatismo, no desde esas primarias.