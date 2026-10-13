Pradales defenderá en Bruselas el impulso de la futura Macrorregión Atlántica
El lehendakari, Imanol Pradales, viajará este martes a Bruselas para participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde se debatirá y votará el dictamen sobre la futura Macrorregión Atlántica. La propuesta, impulsada bajo el liderazgo de Euskadi, busca reforzar la cooperación entre los territorios atlánticos europeos y garantizar una mayor participación de las regiones y las naciones sin Estado en las decisiones de la Unión Europea.
La aprobación del dictamen supondría un respaldo institucional al trabajo desarrollado hasta ahora y un paso más hacia la futura estrategia europea. Tras la votación, el documento volverá a la Comisión Europea como contribución a su elaboración.
La iniciativa pretende establecer un marco de cooperación para abordar de forma coordinada retos comunes relacionados con la competitividad industrial, la conectividad, la transición energética, la innovación y la adaptación al cambio climático. Euskadi defiende que esta estrategia incorpore una dimensión marítima y una gobernanza multinivel que garantice la participación efectiva de las regiones y las autoridades locales.
El Consejo Europeo invitó en diciembre de 2025 a la Comisión Europea a elaborar una estrategia macrorregional para el Atlántico antes de junio de 2027, teniendo en cuenta la actual Estrategia Marítima Atlántica y su plan de acción.
Reuniones sobre la política de cohesión europea
La agenda de Pradales en Bruselas incluirá una reunión con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas. Ambos abordarán la política de cohesión en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.
El Gobierno Vasco defenderá una política de cohesión que tenga en cuenta las necesidades de cada territorio y garantice la participación de las autoridades regionales en el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas europeos.
Entre sus propuestas figura la creación de capítulos regionales específicos, con financiación propia, dentro de los futuros planes nacionales y regionales de colaboración. Euskadi aspira también a participar directamente en la negociación de su capítulo regional con la Comisión Europea, de acuerdo con su nivel de autogobierno y sus competencias.
El lehendakari se reunirá asimismo con Kata Tüttő, presidenta del Comité Europeo de las Regiones, para abordar el papel de las ciudades y regiones en la construcción europea y los avances de la iniciativa atlántica.
Este será el cuarto viaje de Pradales a Bruselas desde el inicio de la legislatura, tras los realizados en noviembre de 2024, enero de 2025 y marzo de 2026. Con esta visita, el Gobierno Vasco busca reforzar la presencia de Euskadi en las instituciones europeas y su participación en las decisiones que afectan a sus intereses y competencias.