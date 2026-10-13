Pradales defenderá en Bruselas el impulso de la futura Macrorregión Atlántica

El lehendakari, Imanol Pradales, viajará este martes a Bruselas para participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde se debatirá y votará el dictamen sobre la futura Macrorregión Atlántica. La propuesta, impulsada bajo el liderazgo de Euskadi, busca reforzar la cooperación entre los territorios atlánticos europeos y garantizar una mayor participación de las regiones y las naciones sin Estado en las decisiones de la Unión Europea.

La aprobación del dictamen supondría un respaldo institucional al trabajo desarrollado hasta ahora y un paso más hacia la futura estrategia europea. Tras la votación, el documento volverá a la Comisión Europea como contribución a su elaboración.

La iniciativa pretende establecer un marco de cooperación para abordar de forma coordinada retos comunes relacionados con la competitividad industrial, la conectividad, la transición energética, la innovación y la adaptación al cambio climático. Euskadi defiende que esta estrategia incorpore una dimensión marítima y una gobernanza multinivel que garantice la participación efectiva de las regiones y las autoridades locales.

El Consejo Europeo invitó en diciembre de 2025 a la Comisión Europea a elaborar una estrategia macrorregional para el Atlántico antes de junio de 2027, teniendo en cuenta la actual Estrategia Marítima Atlántica y su plan de acción.