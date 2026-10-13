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Imanol Pradales se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, se encuentra en Bruselas para defender el papel de las naciones sin Estado dentro de la Unión Europea. Asimismo, se ha reunido este martes con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y ha tratado temas como el impulso de la oficialidad del euskera y la Macrorregión Atlántica.  

Imanol Pradales Unión Europea Política

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