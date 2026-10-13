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Imanol Pradales Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin bildu da

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Bruselan da, estaturik gabeko nazioek Europar Batasunean duten papera defendatzeko. Halaber, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin bildu da astearte honetan, eta euskararen ofizialtasunaren sustapena eta Makroeskualde Atlantikoa izan ditu hizpide, besteak beste.

Imanol Pradales Europar Batasuna Politika

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