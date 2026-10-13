Pradalesek etorkizuneko Atlantikoko Makroeskualdearen bultzada defendatuko du Bruselan
Eskualdeen Europako Komitean bultzatutako irizpen baten aurkezpenean eta bozketan parte hartuko du lehendakariak. Gainera, Raffaele Fitto Kohesio eta Erreformetarako Europako Batzordeko presidenteorde exekutiboarekin eta Kata Tüttere Batzordeko presidentearekin bilduko da.
Imanol Pradales lehendakaria Bruselara joango da, Europako Eskualdeen Komitearen osoko bilkuran parte hartzeko. Bertan, etorkizuneko Makroeskualde Atlantikoari buruzko irizpena eztabaidatu eta bozkatuko da. Proposamenak, Euskadiren gidaritzapean, Europako lurralde atlantikoen arteko lankidetza indartzea eta Europar Batasunaren erabakietan eskualdeen eta estaturik gabeko nazioen parte-hartze handiagoa bermatzea du helburu.
Irizpena onartzeak erakundeen babesa ekarriko lioke orain arte egindako lanari, eta beste urrats bat Europako etorkizuneko estrategiari. Bozketaren ondoren, dokumentua Europako Batzordera itzuliko da.
Ekimenak lankidetza-esparru bat ezarri nahi du industria-lehiakortasunarekin, konektibitatearekin, energia-trantsizioarekin, berrikuntzarekin eta klima-aldaketara egokitzearekin lotutako erronka komunei modu koordinatuan heltzeko. Euskadik defendatzen du estrategia horrek itsas dimentsioa eta maila anitzeko gobernantza barne hartzea, eskualdeen eta tokiko agintarien parte-hartze eraginkorra bermatzeko.
Kontseilu Europarrak 2025eko abenduan gonbidatu zuen Europako Batzordea 2027ko ekaina baino lehen Atlantikorako makroeskualde-estrategia bat egitera, egungo Itsas Estrategia Atlantikoa eta haren ekintza-plana kontuan hartuta.
Europako kohesio-politikari buruzko bilerak
Pradales Raffaele Fitto Europako Batzordeko lehendakariorde exekutibo eta Kohesio eta Erreformen arduradunarekin bilduko da. Biek Europar Batasunak 2028-2034 aldirako datorren urte anitzeko finantza-esparruan kohesio-politika aztertuko dute.
Eusko Jaurlaritzak kohesio-politika defendatuko du, lurralde bakoitzaren beharrak kontuan hartuz eta eskualdeetako agintariek Europako programen diseinuan, gauzatzean eta ebaluazioan parte hartuko dutela bermatuko duena.
Bere proposamenen artean, finantzaketa propioa izango duten eskualde-kapitulu espezifikoak sortzea dago, etorkizuneko lankidetzarako nazio- eta eskualde-planen barruan. Euskadik, halaber, zuzenean parte hartu nahi du bere eskualde-kapitulua Europako Batzordearekin negoziatzen, bere autogobernu-mailaren eta eskumenen arabera.
Halaber, lehendakaria Europako Eskualdeetako Lantaldeko presidente Kata Tütterusekin bilduko da, hiriek eta eskualdeek Europaren eraikuntzan duten zeregina eta ekimen atlantikoaren aurrerapenak aztertzeko.
Hau izango da Pradalesek Bruselara egingo duen laugarren bidaia legegintzaldia hasi zenetik, 2024ko azaroan, 2025eko urtarrilean eta 2026ko martxoan egindakoen ondoren. Bisita honekin, Eusko Jaurlaritzak Euskadik Europako erakundeetan duen presentzia indartu nahi du, baita bere interesei eta eskumenei eragiten dieten erabakietan izango duen parte-hartzea ere.