Rufián defiende que ERC y Comuns deben "hablar, escucharse" tras el acuerdo ERC-Podemos
El cabeza de lista de ERC por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido que su partido y los Comuns "deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación", tras el acuerdo alcanzado entre ERC y Podemos para que la formación morada se integre en las listas republicanas en Cataluña y para que el propio Rufián haga campaña en el resto del Estado.
En un mensaje en X este martes, Rufián ha asegurado que quiere que haya acuerdo en la izquierda: "Y eso pasa por que también lo haya en Cataluña. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Cataluña".
Por eso, ha llamado a los Comuns a hablar con ERC "mas allá de vetos y odios que no importan a nadie", y ha asegurado que él está trabajando en ello y lo hará hasta el final.
Sin diluir las siglas
Este mensaje se ha publicado mientras se celebraba una rueda de prensa del vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha descartado que ERC se integre en el Frente Amplio en Cataluña.
"Ante lo que nos viene, es importante estar preparados. Ahora, lo que no puede ser es que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC", ha subrayado Albert.
El portavoz republicano ha insistido en que ERC se presentará en Cataluña bajo su marca: "A partir de aquí, podemos hablar con todo el mundo y con quien quiera, pero ERC se presenta en Cataluña y se presenta como ERC", ha zanjado.