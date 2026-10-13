Rufián defiende que ERC y Comuns deben "hablar, escucharse" tras el acuerdo ERC-Podemos

Por eso, ha llamado a los Comuns a hablar con ERC "mas allá de vetos y odios que no importan a nadie", y ha asegurado que él está trabajando en ello y lo hará hasta el final.

Sin diluir las siglas

Este mensaje se ha publicado mientras se celebraba una rueda de prensa del vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, que ha descartado que ERC se integre en el Frente Amplio en Cataluña.



"Ante lo que nos viene, es importante estar preparados. Ahora, lo que no puede ser es que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC", ha subrayado Albert.



El portavoz republicano ha insistido en que ERC se presentará en Cataluña bajo su marca: "A partir de aquí, podemos hablar con todo el mundo y con quien quiera, pero ERC se presenta en Cataluña y se presenta como ERC", ha zanjado.