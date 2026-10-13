Reacciones a la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dicho este martes que su partido no comparte pero acata la decisión de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

En una entrevista en RNE, Mínguez ha lamentado que esta medida "no se entiende" porque los afectados ya han votado en otros procesos electorales y con ella se está quitando "una cosa fundamental" como es el derecho al voto.