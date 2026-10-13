Reacciones a la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
Un día después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso del Gobierno español que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y haya señalado que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio, siguen las reacciones.
El PSOE rechaza, pero acata la decisión sobre la 'ley de nietos'
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dicho este martes que su partido no comparte pero acata la decisión de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.
En una entrevista en RNE, Mínguez ha lamentado que esta medida "no se entiende" porque los afectados ya han votado en otros procesos electorales y con ella se está quitando "una cosa fundamental" como es el derecho al voto.
PP: "No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su formación enviará interventores y apoderados a "todas las mesas" electorales el próximo 29 de noviembre y ha avisado que "no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo".
En una entrevista en esRadio, Feijóo ha recordado que la Junta Electoral Central (JEC) ya advirtió de que esa instrucción iba en contra de la ley y ha añadido que es el órgano que "debe de velar por la limpieza del censo".
EH Bildu tacha la decisión de "aberrante"
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha calificado de "aberrante" que el Tribunal Supremo haya decidido mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de las 163 000 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos'.
Entrevistada en Radio Euskadi, Aizpurua ha lamentado que haya "unos tribunales que intenten irrumpir en política, que son de parte, y que realmente denotan la escasa independencia del Poder Judicial que existe en este país, que está sometido a otros designios, a otros intereses y a otras voluntades".
El PNV pide "celeridad"
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido que el asunto se resuelve con "celeridad".
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la diputada jeltzale ha afirmado desconocer la afección del voto CERA en Euskadi y si la suspensión será determinante o no en el reparto de escaños.