Podemosek ez du Fronte Zabalean parte hartuko eta ERCrekin lorturiko akordiora batzeko deia egin du
Ostiralean amaituko da koalizioak aurkezteko epea. Podemosek berretsi du prest dagoela Sumar osatzen duten alderdiekin negoziatzeko, horiek koalizio moreak ERCrekin lortu duen akordiora batu daitezen. Halaber, hauteskunde primarioak egitea defendatu du.
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, PSOEz ezkerrerako alderdiek negoziatzen jarraitzen dute. Izan ere, datorren ostiralean amaituko da koalizioak aurkezteko epea. Gaur, asteartearekin, Ione Belarra Podemosen idazkari nagusiak adierazi duenaren arabera, alderdi moreak Gabriel Rufian ERCren bozeramailearekin "elkarlanean" jardungo du, eta atea ireki die Sumar osatzen duten alderdiei bertara batu daitezen.
Podemosek eta ERCk Kataluniako lau barrutietan elkarrekin aurkezteko akordioa lortu ondotik, Kongresuko prentsa aretoan hitz egin du Belarrak.
Belarrak ERCrekin lortutako "akordio historikoa" goraipatu du, Monterok eta Rufianek osatutakoa ezkerra zutik jartzeko tandemik "onena" dela iritzita. Halaber, esan du aliantza horretan "jendea falta" dela, eta Podemosek "beti" hautagaitza zabalak sustatu dituela nabarmendu du.
"Zenbat eta gehiago izan, orduan eta hobeto", esan du, eta eskua luzatu die PSOEz ezkerrerako gainerako alderdiei Podemosek eta Rufianek osatutako taldearekin bat egin dezaten.
Aurrez, Irene Montero aldeldi morearen idazkari politikoak egin bezala, Belarrak ere baztertu egin du Podemosek Fronte Zabala (Sumar, Comuns, Mas Madrid, IU) deiturikoarekin bat egintea.
Podemosek berretsi du prest dagoela Sumar osatzen duten alderdiekin negoziatzeko, horiek koalizio moreak ERCrekin lortu duen akordiora batu daitezen. Halaber, hauteskunde primarioak egitea defendatu du.