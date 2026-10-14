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Alfonso Gómez: "Hay víctimas que se han enterado por la prensa; además, había formas de contar las cosas que no se ajustaban con la realidad"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco informará a partir de ahora individualmente a las víctimas de ETA sobre los permisos a presos. El Ejecutivo realizará directamente una función que antes llevaban a cabo las asociaciones de víctimas del terrorismo, tras haber identificado algunos casos donde no se transmitió la información o se filtraron “aspectos sensibles y protegidos” de los expedientes. Covite y AVT han criticado duramente la decisión. Alfonso Gómez, viceconsejero de Justicia ha explicado la decisión. 

Víctimas de abusos policiales Política

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