¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Alfonso Gómez: "Hay víctimas que se han enterado por la prensa; además, había formas de contar las cosas que no se ajustaban con la realidad"
El Gobierno Vasco informará a partir de ahora individualmente a las víctimas de ETA sobre los permisos a presos. El Ejecutivo realizará directamente una función que antes llevaban a cabo las asociaciones de víctimas del terrorismo, tras haber identificado algunos casos donde no se transmitió la información o se filtraron “aspectos sensibles y protegidos” de los expedientes. Covite y AVT han criticado duramente la decisión. Alfonso Gómez, viceconsejero de Justicia ha explicado la decisión.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Cristina González sustituirá a Javier Hurtado en el Gobierno Vasco
EN DIRECTO
Hace min.
Colau, dispuesta a apartarse si ayuda a un pacto para una lista de unidad
EN DIRECTO
Hace min.
Mendoza: "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Podemos y PP, EH Bildu ha quedado fuera de los grandes pactos"
EN DIRECTO
Hace min.
Pradales defenderá en Bruselas el impulso de la futura Macrorregión Atlántica
EN DIRECTO
Hace min.
UPN aprueba el acuerdo para concurrir con el PP a las elecciones generales, y Feijóo lo celebra
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: Pradales en Bruselas, lista unitaria de izquierdas en el Estado y los premios Euskadi de Literatura
EN DIRECTO
Hace min.
Imanol Pradales se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa
EN DIRECTO
Hace min.
Podemos Euskadi elige las candidaturas para las forales: Richar Vaquero, Miren Echeveste y David Rodríguez
EN DIRECTO
Hace min.
Carrera de fondo para lograr una lista unitaria ‘a la izquierda del PSOE’: ¿cómo están las negociaciones?
Cargar más