Alfonso Gómez: "Hay víctimas que se han enterado por la prensa; además, había formas de contar las cosas que no se ajustaban con la realidad"

El Gobierno Vasco informará a partir de ahora individualmente a las víctimas de ETA sobre los permisos a presos. El Ejecutivo realizará directamente una función que antes llevaban a cabo las asociaciones de víctimas del terrorismo, tras haber identificado algunos casos donde no se transmitió la información o se filtraron “aspectos sensibles y protegidos” de los expedientes. Covite y AVT han criticado duramente la decisión. Alfonso Gómez, viceconsejero de Justicia ha explicado la decisión.