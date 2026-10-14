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Alfonso Gomez: "Informazio eza egon da eta, bestetik, informazio txarra; hori ekiditeko, sistema aldatu dugu"
Aurrerantzean, Eusko Jaurlaritzak presoei emandako baimenen berri emango die banan-banan ETAren biktimei. Orain arte biktimen elkarteek egin izan duten lana Jaurlaritzak egingo du. Covitek eta AVTk gogor kritikatu dute erabakia. Alfonso Gomez Justizia sailburuak azalpenak eman ditu.
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