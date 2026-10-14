BIKTIMAK
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Alfonso Gomez: "Informazio eza egon da eta, bestetik, informazio txarra; hori ekiditeko, sistema aldatu dugu"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aurrerantzean, Eusko Jaurlaritzak presoei emandako baimenen berri emango die banan-banan ETAren biktimei. Orain arte biktimen elkarteek egin izan duten lana Jaurlaritzak egingo du. Covitek eta AVTk gogor kritikatu dute erabakia. Alfonso Gomez Justizia sailburuak azalpenak eman ditu. 

Polizia abusuen biktimak Politika

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