Colau, dispuesta a apartarse si ayuda a un pacto para una lista de unidad

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno español por Frente Amplio no es definitiva y "todo se puede volver a hablar" si sirve para alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad, expresando su deseo de que se pueda lograr un pacto para sumar a Podemos.



"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE.



En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como la marca para las elecciones.



De esta forma, ha apostillado que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad española, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera como número uno por Madrid.