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Ada Colau llama a ERC y Podemos a negociar para una candidatura única: "Todavía hay tiempo"

Colau ha afirmado que esta unión es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", y que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.
(Foto de ARCHIVO) La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este acto, bajo el lema ‘Un paso al frente’, es el nuevo mitin conjunto de Comuns, Más Madrid, IU y Sumar para reforzar su alianza de cara a las próximas generales y presentarse como “bloque” a la izquierda del PSOE. Alberto Paredes / Europa Press 30/5/2026
Ada Colau y Mónica García. Foto: EP.
Euskaraz irakurri: Ada Colauk hautagaitza bakarra negoziatzeko deia egin die ERCri eta Podemosi: "Oraindik denbora dago"

Agencias | EITB

Última actualización

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha llamado este martes a ERC y Podemos a negociar para lograr que haya una candidatura única de las izquierdas "a la izquierda del PSOE".

"Yo creo que todavía hay tiempo, quiero que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos", ha dicho en un vídeo en Instagram, en que muestra su compromiso para lograr esta candidatura única.

Colau ha afirmado que esta unión es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", y que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.

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