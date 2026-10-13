Ada Colau llama a ERC y Podemos a negociar para una candidatura única: "Todavía hay tiempo"

La exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha llamado este martes a ERC y Podemos a negociar para lograr que haya una candidatura única de las izquierdas "a la izquierda del PSOE".

"Yo creo que todavía hay tiempo, quiero que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos", ha dicho en un vídeo en Instagram, en que muestra su compromiso para lograr esta candidatura única.

Colau ha afirmado que esta unión es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", y que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.