Ada Colauk hautagaitza bakarra negoziatzeko deia egin die ERCri eta Podemosi: "Oraindik denbora dago"
Colauk batasun hori "posible eta beharrezkotzat" jo du, datozen hauteskundeetan "faxismoa gelditzeko". Eragile guztiak helburu horren zerbitzura jartzea "borondate kontua" dela gaineratu du.
Ada Colauk, Bartzelonako alkate ohi eta azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako Fronte Zabalaren hautagaiak, negoziatzeko deia egin die ERCri eta Podemosi, "PSOEren ezkerrean" hautagaitza bakarra egon dadin.
"Nik uste dut oraindik denbora badagoela, esertzea eta hitz egiten jarraitzea nahiko nuke, Fronte Zabaletik eskua luzatzen diegu", esan du Instagramen egindako bideo batean.
Colauk adierazi du batasun hori "posible eta beharrezkoa" dela datozen hauteskundeetan "faxismoa gelditzeko". Eragile guztiak helburu horren zerbitzura jartzea "borondate kontua" dela gaineratu du.