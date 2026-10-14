El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "respeto absoluto" al proceso interno del PNV y ha recordado que la consejera y vicelehendakari; Ibone Bengoetxea, propuesta por los jeltzales como aspirante a diputada general de Bizkaia, "sigue siendo parte del Gobierno Vasco". Además, ha agradecido al consejero de Turismo, Javier Hurtado, el trabajo realizado al frente de su Departamento durante "dos años largos de colaboración permanente".