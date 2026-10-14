CAMBIOS EN EL GOBIERNO VASCO
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El lehendakari agradece el trabajo de Hurtado y muestra su respeto al proceso interno del PNV

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18:00 - 20:00
El lehendakari Imanol Pradales en Bruselas. EITB
Euskaraz irakurri: Lehendakariak Hurtadoren lana eskertu du eta EAJren barne prozesuarekiko erabateko errespetua adierazi du

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "respeto absoluto" al proceso interno del PNV y ha recordado que la consejera y vicelehendakari; Ibone Bengoetxea, propuesta por los jeltzales como aspirante a diputada general de Bizkaia, "sigue siendo parte del Gobierno Vasco". Además, ha agradecido al consejero de Turismo, Javier Hurtado, el trabajo realizado al frente de su Departamento durante "dos años largos de colaboración permanente".

Política Gobierno Vasco Imanol Pradales

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