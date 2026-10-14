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Lehendakariak Hurtadoren lana eskertu du eta adierazi du "erabat errespetatzen" duela EAJren barne prozesua

Iragarkia
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria Bruselan. EITB

EITB

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Imanol Pradales lehendakariak adierazi du "erabat errespetatzen" duela EAJren barne prozesua eta gogorarazi du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak "Eusko Jaurlaritzaren parte izaten jarraitzen duela". Gainera, eskerrak eman dizkio Javier Hurtado Turismo sailburuari azken bi urteetan egindako lanagatik. 

Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales

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