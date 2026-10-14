ley de amnistía
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y a otros 34 encausados en el caso de los gastos del 'procés''

En una sentencia, el Tribunal acuerda absolver a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés y ordena levantar las fianzas que tenían impuestas los encausados.
Carles Puigdemont Katalunian agertu zenean.
Euskaraz irakurri: Kontuen Auzitegiak absolbitu egin ditu Puigdemont eta Kataluniako prozesu subiranistaren gastuengatik auzipetutako 34 lagunak

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal de Cuentas ha absuelto en aplicación de la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos de su Govern encausados por los gastos del procés, tres meses después de que la justicia europea avalara la aplicación de la ley al delito de malversación.

En una sentencia, el Tribunal acuerda absolver a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés y ordena levantar las fianzas que tenían impuestas los encausados. 

Estamos trabajando para ampliar la noticia

Cataluña Junts per Catalunya Referéndum Cataluña Carles Puigdemont Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X