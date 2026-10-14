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Puigdemont eta Kataluniako prozesu subiranistaren gastuengatik auzipetutako 34 lagunak absolbitu dituzte
Duela hiru hilabete bermatu zuen Europako Justiziak dirua bidegabe erabiltzearen delituari legea aplikatzea, eta orain, epai baten bidez, Auzitegiak erabaki du U-1eko gastuengatik auzipetutako 35 lagunak absolbitzea.
Kontu Auzitegiak absolbitu egin ditu Kataluniako prozesu subiranistaren gastuen aferagatik auzipetuta zeuden 34 goi kargudunak eta Generalitateko presidente ohi Carles Puigdemont.
Duela hiru hilabete bermatu zuen Europako Justiziak dirua bidegabe erabiltzearen delituari legea aplikatzea, eta orain, epai baten bidez, Auzitegiak erabaki du U-1eko gastuengatik auzipetutako 35 lagunak absolbitzea.
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