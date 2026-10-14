amnistiari buruzko legea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Puigdemont eta Kataluniako prozesu subiranistaren gastuengatik auzipetutako 34 lagunak absolbitu dituzte

Duela hiru hilabete bermatu zuen Europako Justiziak dirua bidegabe erabiltzearen delituari legea aplikatzea, eta orain, epai baten bidez, Auzitegiak erabaki du U-1eko gastuengatik auzipetutako 35 lagunak absolbitzea.

Carles Puigdemont Katalunian agertu zenean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontu Auzitegiak absolbitu egin ditu Kataluniako prozesu subiranistaren gastuen aferagatik auzipetuta zeuden 34 goi kargudunak eta Generalitateko presidente ohi Carles Puigdemont. 

Duela hiru hilabete bermatu zuen Europako Justiziak dirua bidegabe erabiltzearen delituari legea aplikatzea, eta orain, epai baten bidez, Auzitegiak erabaki du U-1eko gastuengatik auzipetutako 35 lagunak absolbitzea.

Berria zabaltzeko lanean ari gara

Katalunia Junts per Catalunya Kataluniako erreferenduma Carles Puigdemont Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X