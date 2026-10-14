Etxebarria: "Quiero seguir siendo la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la alcaldesa del sí"

La primera edil de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, ha oficializado su candidatura a la reelección a liderar la Alcaldía de la ciudad y se ha presentado como la "alcaldesa del sí" que busca consolidar "los acuerdos frente al ruido y la confrontación". Etxebarria ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en la sede de su formación en Vitoria para hacer pública su decisión de concurrir de nuevo como candidata del PSE-EE a la Alcaldía de la capital alavesa. Ha reivindicado los logros conseguidos durante su mandato, entre los que ha subrayado que la ciudad es "la punta de lanza de la VPO", y ha hecho hincapié en que se ha convertido en "la ciudad del sí" porque ha logrado acuerdos "en positivo" para responder a diversos retos.