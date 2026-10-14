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Etxebarria: "Gasteizko alkatea izaten jarraitu nahi dut, baietzaren alkatea"
Gasteizko alkateak, Maider Etxebarria sozialistak, ofizial egin du hiriko Alkatetzarako bere hautagaitza, eta "zarataren eta lehiaren aurrean akordioak sendotzea" bilatzen duen "baietzaren alkate" gisa aurkeztu du bere burua. Etxebarriak prentsaurrekoa eman du Gasteizen, PSE-EEren Gasteizko alkategai izateko erabakia jakinarazteko. Bere agintaldian lortutakoaz hitz egin du, eta horien artean azpimarratu du "babes ofizialeko etxebizitza asko" sortu direla, eta adierazi du "baietzaren hiri" bihurtu dela, hainbat erronkari erantzuteko akordio "positiboak" lortu dituelako.
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