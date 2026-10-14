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Mendoza: "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Podemos y PP, EH Bildu ha quedado fuera de los grandes pactos"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mendoza: "Podemosekin eta PPrekin akordioak lortzeko gai izan gara, EH Bildu itun handietatik kanpo geratu da"

EITB

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La diputada general de Gipuzkoa, por otro lado, ha dicho sobre la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda, que hay que pasar de "enfrentamientos" a hacer frente al problema "de la mano".

Gipuzkoa Eider Mendoza Política

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