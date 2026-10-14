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Mendoza: "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con Podemos y PP, EH Bildu ha quedado fuera de los grandes pactos"
La diputada general de Gipuzkoa, por otro lado, ha dicho sobre la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda, que hay que pasar de "enfrentamientos" a hacer frente al problema "de la mano".
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