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Mendoza: "Podemosekin eta PPrekin akordioak lortzeko gai izan gara, EH Bildu geratu da itun handietatik kanpo"
Gipuzkoako ahaldun nagusiak, era berean, azaroaren 11ko etxebizitzaren aldeko greba orokorrari buruz esan du "liskarrak" utzi eta arazoari "eskutik helduta" aurre egin behar zaiola.
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