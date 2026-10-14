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Mendoza: "Podemosekin eta PPrekin akordioak lortzeko gai izan gara, EH Bildu geratu da itun handietatik kanpo"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Gipuzkoako ahaldun nagusiak, era berean, azaroaren 11ko etxebizitzaren aldeko greba orokorrari buruz esan du "liskarrak" utzi eta arazoari "eskutik helduta" aurre egin behar zaiola.

Gipuzkoa Eider Mendoza Politika

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