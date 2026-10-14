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Otegi: "Los líos y espectáculos alejan a la gente y abren la puerta a la ultraderecha"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otegi: "Istiluek eta ikuskizunek jendea urruntzen dute eta ultraeskuinari atea irekitzen diote"

EITB

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El líder de EH Bildu ha dicho que ellos, en cambio, ofrecen "serenidad", y sobre la vivienda, ha criticado que les echen la culpa a ellos cuando el PNV y el PSE-EE "llevan cuarenta años gobernando y nos han traído hasta aquí".

Arnaldo Otegi EH Bildu Política

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