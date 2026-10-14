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Otegi: "Liskarrek eta ikuskizunek jendea urruntzen dute, eta atea irekitzen diote eskuin muturrari"
EH Bilduren idazkari nagusiak esan du haiek "lasaitasuna" eskaintzen dutela. Etxebizitzari buruz, kritikatu du errua eurei egoztea; haren ustez, EAJk eta PSE-EEk "berrogei urte daramatzate agintean, eta honaino ekarri gaituzte".
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