ENTREVISTA EN EGUN ON EUSKADI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ubarretxena: "Los vascos no estamos ni en un bloque ni en otro, necesitamos voz propia"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxena: "Euskaldunak ez gaude ez bloke batean ez bestean, ahots propioa behar dugu"

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha dicho que "la experiencia de los últimos años" le dice "lo importante que es tener una voz propia", fuera de los bloques.

Elecciones Generales Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X