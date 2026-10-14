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Ubarretxena: "Los vascos no estamos ni en un bloque ni en otro, necesitamos voz propia"
La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha dicho que "la experiencia de los últimos años" le dice "lo importante que es tener una voz propia", fuera de los bloques.
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