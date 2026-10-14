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Ubarretxena: "Euskal herritarrak ez gaude ez bloke batean ez bestean, ahots propioa behar dugu"
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile eta Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak esan du "azken urteetako esperientzia" kontuan hartuta, "ahots propioa" edukitzea funtsezkoa dela.
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