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Ubarretxena: "Euskal herritarrak ez gaude ez bloke batean ez bestean, ahots propioa behar dugu"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile eta Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak esan du "azken urteetako esperientzia" kontuan hartuta, "ahots propioa" edukitzea funtsezkoa dela.

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