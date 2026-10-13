Espainiako hauteskundeetan koalizioa osatzeko aurreakordioa lortu dute PPk eta UPNk
UPNk, bere aldetik, ez du albistea baieztatu, eta esan du lehenik eta behin bilera egin behar dutela behin betiko erabakia hartzeko. Hain zuzen ere, gogora ekarri du gaur bertan bilduko direla Iruñean.
PPk eta UPNk aurreakordioa lortu dute azaroaren 29ko Espainiako hauteskundeetan koalizioa osatzeko.
Genovako iturriek eman dute horren berri, eta zehaztu dute UPNk ituna berresteko zain daudela.
UPNk, bere aldetik, ez du albistea baieztatu, eta esan du lehenik eta behin bilera egin behar dutela behin betiko erabakia hartzeko. Hain zuzen ere, gogora ekarri dute gaur bertan bilduko direla Iruñean.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak deialdia egin zuenetik, akordioa negoziatzen ibili dira bi alderdiak, hauteskundeetara elkarrekin aurkezteko asmoarekin.
Esan bezala, gaur hartuko dute azken erabakia. UPNren Kontseilu Politikoa Iruñeko Iruña Park hotelean bilduko da, 20:00etan, horri buruz erabakitzeko.
Beraz, erabakigarria izango da gaurko batzarra. Izan ere, orain arte ez dituzte ezagutzera eman akordiorako bete beharreko baldintzak, hauteskunde zerrendan alderdi bakoitzeko kideek zein ordena izango luketen eta UPNko diputatuek Kongresuan zein konpromiso izango luketen.
1982az geroztik, beti aurkeztu izan dira koalizioan bi alderdiak, 2023ko hauteskundeetan salbu. Orduan diputatu bana lortu zuten PPk eta UPNk. PSNk, berriz, bi diputatu erdietsi zituen, eta EH Bilduk, bakarra.
Hautagaitzak elkarrekin aurkezteko epea ostiralean amaituko da, eta, beraz, UPNk eta PPk akordioa itxita izan behar dute ordurako.