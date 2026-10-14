Colau lidergoari uko egiteko prest dago horrek zerrenda bateratua ahalbidetzen badu
Ezkerraren hautagaitza bakar horrek "aho bakarrekoa" izan behar duela esan du, "beto gurutzaturik eta marra gorririk gabe", eta hauteskundeen erreferentea eta hauteskundeetarako marka aldatu daitezkeela.
Ada Colau Bartzelonako alkate ohiak adierazi duenez, Fronte Zabala alderdiaren Espainiako Gobernurako presidentegai izateko proposamena ez da behin betikoa, eta "guztiaz hitz egin daiteke", batasunerako hautagaitza bat lortzea ahalbidetzen badu.
"Dena eztabaida daiteke. Ni presidentegai proposatu naute, eta ohore da niretzat. Baliagarria banaiz, ilusio handiz egingo dudala esan dut, eta nire energia guztia horretan jarriko dut, baina aurrerago Fronte Zabalarekin alderdi gehiagok bat egiten badute eta nire hautagaitza baino adostasun handiagoa sortzen duen beste pertsona bat badago, ba aurrera", nabarmendu du TVEn egindako adierazpenetan.
Ildo horretan, ezkerreko hautagaitza bakar horrek "aho bakarreko" izan behar duela azaldu du, "beto gurutzaturik eta marra gorririk" gabe, eta hauteskundeen erreferentea eta hauteskundeetarako marka alda daitezkeela.
Gauzak horrela, Podemos eta Irene Montero Espainiako Berdintasun ministro ohia etorkizuneko batasun koalizio horren barruan egotea nahi duela esan du, eta Mas Madrideko buruzagi Emilio Delgadoren profila ere aintzat hartu beharreko proposamena dela gaineratu du.
Hauteskunde orokorrak
‘PSOEren ezkerretara’ zerrenda bateratua lortzeko lasterketa: nola daude negoziazioak?
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, indar aurrerakoiek zerrenda bakarra eratzeko formula bilatu nahi dute erlojuaren kontra.