Albiste izango dira: Pradales Bruselan, ezkerreko zerrenda bateratua Estatuan eta Euskadi Literatura sariak
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Pradales Bruselan: Imanol Pradales lehendakaria Bruselan da, estaturik gabeko nazioek Europar Batasunean duten papera defendatzeko. Halaber, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin bildu da astearte honetan, eta euskararen ofizialtasunaren sustapena eta Makroeskualde Atlantikoa izan ditu hizpide, besteak beste. Chivitek ere parte hartuko du Europako Eskualdeen Batzordearen osoko bilkuran.
- Ezkerreko zerrenda bateratua Estatuan: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, indar aurrerakoiek zerrenda bakarra eratzeko formula bilatu nahi dute erlojuaren kontra.
- Euskadi Literatura sariak: Gaur jakinaraziko ditu lehenengo Euskadi Literatura Sariak Andoni Iturbe Kultura sailburuordeak.