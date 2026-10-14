LERROBURU NAGUSIAK
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Albiste izango dira: Pradales Bruselan, ezkerreko zerrenda bateratua Estatuan eta Euskadi Literatura sariak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
GRAFCAV548. GERNIKA (BIZKAIA), 07/10/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), durante la lectura este miércoles del acto central del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, que ha reunido a los exlehendakaris Iñigo Urkullu , Patxi López o Juan José Ibarretxe, entre otros representantes institucionales. EFE/ Luis Tejido
Pradales, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales Bruselan: Imanol Pradales lehendakaria Bruselan da, estaturik gabeko nazioek Europar Batasunean duten papera defendatzeko. Halaber, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentearekin bildu da astearte honetan, eta euskararen ofizialtasunaren sustapena eta Makroeskualde Atlantikoa izan ditu hizpide, besteak beste. Chivitek ere parte hartuko du Europako Eskualdeen Batzordearen osoko bilkuran.

- Ezkerreko zerrenda bateratua Estatuan: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, indar aurrerakoiek zerrenda bakarra eratzeko formula bilatu nahi dute erlojuaren kontra.

- Euskadi Literatura sariak: Gaur jakinaraziko ditu lehenengo Euskadi Literatura Sariak Andoni Iturbe Kultura sailburuordeak.

Imanol Pradales ERC Podemos Politika

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