Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 14 de octubre de 2026:

- Pradales en Bruselas: El lehendakari, Imanol Pradales, se encuentra en Bruselas para defender el papel de las naciones sin Estado dentro de la Unión Europea. Asimismo, se ha reunido este martes con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y ha tratado temas como el impulso de la oficialidad del euskera y la Macrorregión Atlántica. Chivite también participará en la reunión del Comité Europeo de las Regiones.

- Lista unitaria de izquierdas en el Estado: De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, las fuerzas progresistas buscan a contrarreloj la fórmula para articular una única papeleta.

- Premios Euskadi de Literatura: Hoy dará a conocer los primeros Premios Euskadi de Literatura el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe.