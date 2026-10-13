Carrera de fondo para lograr una lista unitaria ‘a la izquierda del PSOE’: ¿cómo están las negociaciones?

La plataforma unitaria del Frente Amplio está constituida por el Movimiento Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y Catalunya en Comú (Comuns), y ha formalizado la propuesta de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Por su parte, Podemos ha rechazado sumarse de manera orgánica a la estructura de esta formación, y su líder y candidata estatal, Irene Montero, ha ratificado un pacto estratégico con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Esta fórmula contempla que en Cataluña la formación morada no presente listas propias y se integren en las papeletas de los republicanos, mientras que Rufián participará de manera activa en la campaña de Montero fuera de la comunidad catalana.

Contactos abiertos

Pese al distanciamiento, las conversaciones entre ambos bloques siguen activas con la intención de llegar a un entendimiento. Podemos ha invitado a las fuerzas del Frente Amplio a unirse a su alianza territorial con ERC o alcanzar acuerdos de confluencia en circunscripciones específicas. Por su parte, Rufián ha reivindicado buscar un frente amplio de izquierdas en Cataluña, y ha instado a su formación y a los Comuns a entenderse para conseguir un acuerdo.

Mientras tanto, el Frente Amplio insiste en la unidad bajo una misma papeleta. En ese sentido, este martes, Colau ha llamado a ERC y Podemos a negociar una candidatura única, afirmando que esta entente es posible y es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", y que es cuestión de voluntad y de que todos los actores se pongan al servicio de este objetivo.