‘PSOEren ezkerretara’ zerrenda bateratua lortzeko lasterketa: nola daude negoziazioak?
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, indar aurrerakoiek zerrenda bakarra eratzeko formula bilatu nahi dute erlojuaren kontra.
Hauteskunde Batzorde Zentralak koalizioak erregistratzeko ezarritako legezko epea (urriaren 16a, ostirala) amaitzeko egun gutxi falta direnean, PSOEren ezkerrera dauden indar politikoek azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begirako behin betiko konfigurazioa artikulatu nahi dute. Uneotan eztabaida nagusia da Fronte Zabalaren proiektua eta Podemosen eta Kataluniako Ezker Errepublikanoaren (ERC) arteko aldebiko lankidetza.
Fronte Zabalaren proposamen bateratua honako hauek osatzen dute: Sumar Mugimendua, Ezker Batua (IU), Mas Madrid eta Catalunya en Comu (Comuns). Zerrenda honetan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia izango da Gobernuko Presidentetzarako hautagaia.
Bestalde, Podemosek errefusatu egin du zerrenta bateratu horren egiturarekin bat egitea, eta Irene Montero hautagaiak berretsi egin du Gabriel Rufian ERCko bozeramailearekin egindako itun estrategikoa. Formula horren arabera, Katalunian alderdi moreak ez du zerrenda propiorik aurkeztuko eta errepublikanoen boto-zerrendentan integratuko dira; Rufianek, berriz, modu aktiboan parte hartuko du Monteroren kanpainan, Kataluniatik kanpo.
Kontaktuak irekita
Elkarrengandik urrun egon arren, bi blokeen arteko elkarrizketek indarrean jarraitzen dute. Podemosek Fronte Zabaleko indarrak gonbidatu ditu ERCrekin duen lurralde-aliantzara batzeko edo barruti espezifikoetan bat egiteko akordioak lortzeko. Bestalde, Rufianek Katalunian ezkerreko fronte zabal bat bilatzea aldarrikatu du, eta bere alderdiari eta Comuns taldeari akordio bat lortzeko deia egin die.
Bien bitartean, Fronte Zabalak batasuna eskatu du boto-paper bakarra proposatzeko asmoz. Ildo horretan, astearte honetan, Colauk hautagaitza bakarra negoziatzeko deia egin die ERCri eta Podemosi, eta hori posible dela eta "datozen hauteskundeetan faxismoa gelditzeko beharrezkoa" dela esan du.