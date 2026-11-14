Podemos Euskadi denuncia "ataques constantes" en redes y contra sus sedes en Gipuzkoa

Podemos Euskadi ha denunciado que, desde que se convocaron las elecciones generales, está sufriendo "ataques constantes", citando ataques en redes sociales, y también ataques contra sus sedes, en concreto las de Donostia-San Sebastián y Errenteria.

La formación morada ha precisado que hace unos días lanzaron huevos contra su sede de la capital donostiarra, mientras que esta mañana su local de Errenteria ha aparecido con pintadas que tachaban la cara de su candidata a presidenta del Gobierno, Irene Montero, junto a la inscripción 'asko'.



Podemos Euskadi ha asegurado en una nota que sus carteles electorales también están siendo vandalizados desde la misma noche del inicio de la campaña.



"Somos plenamente conscientes de que nos quieren calladas. Nos vetan en los medios y también nos quieren fuera de las calles. Pero somos antifascistas, y nacimos para luchar por la justicia social, sin miedo, haciendo frente a quien haga falta, en las instituciones y fuera de ellas", ha advertido.