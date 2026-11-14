El PP vasco ha anunciado que cancela su ruta de campaña electoral en Gipuzkoa "con motivo de los incidentes acontecidos esta mañana en Hernani" y por no darse "las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña".



En un comunicado, ha lamentado no se ha podido celebrar el acto previsto en el municipio gipuzkoa este sábado por la actuación de un grupo de unas 200 personas que ha impedido que se desarrollara.



El PP vasco ha criticado "la actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar e intimidar a los candidatos" así como la "demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña". Los populares insisten en que continuarán realizando campaña en aquellos lugares en los que entienda "se dan las condiciones mínimas para poder ejercer su derecho democrático".

El candidato del PP de Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Jon Echeverría, ha denunciado en sus redes sociales lo ocurrido. Ha explicado que han sido recibidos con "petardos, huevazos y pedradas". "Esta violencia la sufrimos por ser del PP en el País Vasco", ha añadido.

Echeverría anunció ayer una ruta por Gipuzkoa durante la campaña electoral del 29N, en la que tenía previsto recorrer las principales localidades del territorio.