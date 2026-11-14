PP y Podemos denuncian ataques en la campaña del 29N en Gipuzkoa
El PP vasco ha cancelado la ruta de Jon Echeverría por Gipuzkoa porque "no se dan las condiciones democráticas suficientes" para la campaña tras la suspensión del acto previsto esta mañana en Hernani. Podemos, por su parte, ha denunciado ataques a sus sedes en Donostia y Errenteria.
El PP vasco ha anunciado que cancela su ruta de campaña electoral en Gipuzkoa "con motivo de los incidentes acontecidos esta mañana en Hernani" y por no darse "las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña".
En un comunicado, ha lamentado no se ha podido celebrar el acto previsto en el municipio gipuzkoa este sábado por la actuación de un grupo de unas 200 personas que ha impedido que se desarrollara.
El PP vasco ha criticado "la actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar e intimidar a los candidatos" así como la "demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña". Los populares insisten en que continuarán realizando campaña en aquellos lugares en los que entienda "se dan las condiciones mínimas para poder ejercer su derecho democrático".
El candidato del PP de Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Jon Echeverría, ha denunciado en sus redes sociales lo ocurrido. Ha explicado que han sido recibidos con "petardos, huevazos y pedradas". "Esta violencia la sufrimos por ser del PP en el País Vasco", ha añadido.
Echeverría anunció ayer una ruta por Gipuzkoa durante la campaña electoral del 29N, en la que tenía previsto recorrer las principales localidades del territorio.
Pradales y el PNV muestran su apoyo a Echeverría
Podemos Euskadi denuncia "ataques constantes" en redes y contra sus sedes en Gipuzkoa
También Podemos Euskadi ha denunciado que, desde que se convocaron las elecciones generales, está sufriendo "ataques constantes", citando ataques en redes sociales, y también ataques contra sus sedes, en concreto las de Donostia-San Sebastián y Errenteria.
La formación morada ha precisado que hace unos días lanzaron huevos contra su sede de la capital donostiarra, mientras que esta mañana su local de Errenteria ha aparecido con pintadas que tachaban la cara de su candidata a presidenta del Gobierno, Irene Montero, junto a la inscripción 'asko'.
Podemos Euskadi ha asegurado en una nota que sus carteles electorales también están siendo vandalizados desde la misma noche del inicio de la campaña.
"Somos plenamente conscientes de que nos quieren calladas. Nos vetan en los medios y también nos quieren fuera de las calles. Pero somos antifascistas, y nacimos para luchar por la justicia social, sin miedo, haciendo frente a quien haga falta, en las instituciones y fuera de ellas", ha advertido.