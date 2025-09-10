MALNUTRIZIOA
Haurren obesitateak pisu txikia gainditzen du lehen aldiz: hamar umetik batek pairatzen du munduan

Unicefek elikagai ultraprozesatuen inpaktuaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldarkorraz ohartarazi du; izan ere, ondorio sanitario, sozial eta ekonomiko larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dira.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Historian lehen aldiz, haurren obesitateak pisu txikia gainditu du malnutrizio modu ohikoena bezala munduan, Unicefek argitaratutako "Negozioa elikatzen" txostenaren arabera.

Gaur egun, 188 milioi haurrek eta nerabek (10etik 1ek) obesitatea dute, eta 391 milioik gehiegizko pisua dute; kopuru hori bikoiztu egin da 2000. urtetik.

Txostenaren arabera, elikagai ez osasungarriak, elikagai ultraprozesatuen, edari azukredunen eta janari lasterraren eskuragarritasun masiboak markatuta, krisi hau elikatzen ari dira.

Publizitate digital intentsiboak arazoa larriagotzen du

Gazteen % 75ek esan du osasungarriak ez diren produktuen iragarkiak ikusi dituela azken astean, eta 10etik 6k onartu du erakusketa horren kontsumoak gora egiten duela.

Osasunean dituen ondorioak larriak dira:

  • Gaixotasun kronikoak: 2 motako diabetesa, hipertentsioa eta kardiopatiak izateko arrisku handiagoa.
  • Eragin mentala: antsietatea, depresioa eta autoestimu baxua areagotzea.
  • Kostu ekonomikoa: jarduten ez bada, obesitateak eragindako gastua urteko 4 bilioi dolarretikgorakoa izango da 2035ean.

Elikagai ultraprozesatuen industriak gobernuengan eragin neurrigabea duela salatu du Unicefek, erregulazio eraginkorrak ezartzea zailduz.

Nahiz eta erronka handia izan, herrialde batzuk neurriak hartzen ari dira. Mexikok debekatu egin du eskoletan ultra-prozesatuak saltzea, eta Espainiak Eskola Jantoki Osasungarrien Errege Dekretuaonartu du. Dekretu horrek menu orekatuak sartzen ditu eta ikastetxeetan azukre, gatz eta gantz gehiegi duten produktuak ezabatzen ditu.

Erakundeak premiazko ekintzak eskatu ditu, eta, besteak beste, honakoneurri hauek proposatu ditu: adingabeei zuzendutako publizitatea murriztea, etiketak hobetzea, produktu ultraprozesatuak zergapetzea, dieta osasungarriak sustatzea eta politika publikoak industriaren presioaren aurrean blindatzea.

"Arazoa ez da desnutrizioa bakarrik", ohartarazi du Catherine Russell Unicefeko zuzendari exekutiboak. "Haurren obesitatea mehatxu globala bihurtu da, eta haur guztiek elikagai osasungarriak izatea bermatuko duten politika irmoak behar dira", ziurtatu du.

