Haurren obesitateak pisu txikia gainditzen du lehen aldiz: hamar umetik batek pairatzen du munduan
Historian lehen aldiz, haurren obesitateak pisu txikia gainditu du malnutrizio modu ohikoena bezala munduan, Unicefek argitaratutako "Negozioa elikatzen" txostenaren arabera.
Gaur egun, 188 milioi haurrek eta nerabek (10etik 1ek) obesitatea dute, eta 391 milioik gehiegizko pisua dute; kopuru hori bikoiztu egin da 2000. urtetik.
Txostenaren arabera, elikagai ez osasungarriak, elikagai ultraprozesatuen, edari azukredunen eta janari lasterraren eskuragarritasun masiboak markatuta, krisi hau elikatzen ari dira.
Publizitate digital intentsiboak arazoa larriagotzen du
Gazteen % 75ek esan du osasungarriak ez diren produktuen iragarkiak ikusi dituela azken astean, eta 10etik 6k onartu du erakusketa horren kontsumoak gora egiten duela.
Osasunean dituen ondorioak larriak dira:
- Gaixotasun kronikoak: 2 motako diabetesa, hipertentsioa eta kardiopatiak izateko arrisku handiagoa.
- Eragin mentala: antsietatea, depresioa eta autoestimu baxua areagotzea.
- Kostu ekonomikoa: jarduten ez bada, obesitateak eragindako gastua urteko 4 bilioi dolarretikgorakoa izango da 2035ean.
Elikagai ultraprozesatuen industriak gobernuengan eragin neurrigabea duela salatu du Unicefek, erregulazio eraginkorrak ezartzea zailduz.
Nahiz eta erronka handia izan, herrialde batzuk neurriak hartzen ari dira. Mexikok debekatu egin du eskoletan ultra-prozesatuak saltzea, eta Espainiak Eskola Jantoki Osasungarrien Errege Dekretuaonartu du. Dekretu horrek menu orekatuak sartzen ditu eta ikastetxeetan azukre, gatz eta gantz gehiegi duten produktuak ezabatzen ditu.
Erakundeak premiazko ekintzak eskatu ditu, eta, besteak beste, honakoneurri hauek proposatu ditu: adingabeei zuzendutako publizitatea murriztea, etiketak hobetzea, produktu ultraprozesatuak zergapetzea, dieta osasungarriak sustatzea eta politika publikoak industriaren presioaren aurrean blindatzea.
"Arazoa ez da desnutrizioa bakarrik", ohartarazi du Catherine Russell Unicefeko zuzendari exekutiboak. "Haurren obesitatea mehatxu globala bihurtu da, eta haur guztiek elikagai osasungarriak izatea bermatuko duten politika irmoak behar dira", ziurtatu du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute
Ikasle Abertzaleak taldeak deitutako elkarretaratzean, hainbat lagun elkartu dira Israeli boikota egiteko eskatuz eta EHUri eta Eusko Jaurlaritzari “genozidioaren konplize” izatea leporatuz.
Ehunka lagunek "Ibaitik Itsasora" martxa hasi dute Tuteran, Palestinari elkartasuna adierazteko
Hamaika etapako ibilbidea Hendaian amaituko da. Martxaren lehen egunean, Bardeako tiro-poligonoan frogatzen dituzten armetan jarri dute arreta kolektiboek. Arma hauek Gazako indarkeriaren arduradun direla adierazi dute.
La Leze gaztandegi arabarrak garaipena errepikatu du Ordizian
Illarduiako gaztandegiak bere hirugarren garaipena lortu du Ordiziako lehiaketan eta Urrezko Kutxa Saria ere eskuratu du. Saria eman ondorengo enkantean, Donostiako Itxaropena jatetxeak 5.200 euro ordaindu ditu Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregik egindako gaztaren erdiarengatik.
Palestinari elkartasuna adierazteko minutu bateko isilunearekin abiatu dute EHUko 25-26. ikasturtea
Joxerramon Bengoetxeak errektore bezala izan duen lehen hasiera ekitaldian unibertsitatearen konpromiso soziala eta nazioartekotzea sustatzearen alde egin du. Carlos Garaikoetxea lehendakariak, Nekane Balluerka errektore ohiak eta Jose Angel Iribar futbolari ohiak urrezko dominak jaso dituzte, egindako lanagatik. Guztira, 35.000 ikasletik gora izango dira aurtengo ikasturtean, eta erdiek baino gehiagok euskaraz ikasiko dute.
“Isiltasunak hil zuen nire aita; suizidioa normalizatu behar dugu, gaiaz gehiago hitz egin behar dugu”
Gaur, irailak 10, Suizidioa Prebenitzeko Nazioarteko Eguna da. Maitane Ruizen aitak duela bi urte egin zuen bere buruaz beste. Mungiako gazteak bere istorioa kontatu du, eta suizidioa ikusaraztearen, normalizatzearen eta horri buruz hitz egitearen garrantzia defendatu du.
Osakidetzak astelehenean hasiko du haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpaina
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.
Vueltako 16. etapa 8 kilometro lehenago neutralizatu dute Gazaren aldeko protestengatik
Ehunka pertsona irten dira errepide ertzetara Galiza por Palestina plataformak egindako deialdiari erantzunez, “Ez da gerra, genozidioa da” lelopean, Israel Gazan egiten ari den inbasioa salatzeko. Tentsio uneak ere bizi izan dira Poliziak hainbat pertsona identifikatu eta kargak egin baititu.
Narratiba aldatzea eta gazteei entzutea: suizidioa prebenitzeko eta bizitzak salbatzeko gakoak
"Zaude! Hemen nago” suizidioa prebenitzeko kanpaina entzute aktiborako dei zuzena da, eta ThinkXSocial Navarran saritu dute.