EAJk eta PSEk onartu asmo duten zezenketen euskal legea "aberrazioa" dela salatu dute elkarte animalistek
Eusko Legebiltzarrak zezenen inguruko ekimen batzuk arautzen dituten lege-proposamen bat onartu asmo du ostegunean, "Euskadiko kultura-ondare immaterial zabalaren barruan" kokatzen dituen ikuskizunen jarraipena bermatzeko.
Berrogeita hamar elkarte animalista inguru mobilizatu dira igande honetan EAEko hiru hiriburuetan, EAJk eta PSE-EEk zezenen inguruan proposatutako lege proposamenaren aurka agertzeko. Lege horrek zezenketetan adingabeen presentzia arautuko luke, besteak beste, eta "aberrazioa" dela uste dute.
Eusko Legebiltzarrak "sustapeneko zezen-jaiak" arautuko dituen lege proposamen bat izango du hizpide datorren ostegunean, "Euskadiko kultura-ondare material zabalaren barruan" kokatzen dituen ikuskizun horien jarraipena bermatzeko: Sokarekin edo gabe, esparru itxitetan zekorrak askatzea ('sokamuturra'), esate baterako, baita errekortatzaileak edo entzierroak ere, 16 urtetik beherakoei zuzenduta badaude, eta horiek tutoreen idatzizko baimenarekin parte har badezakete.
"Haurren tauromakiarik ez" lelopean Bilbon egindako kontzentrazioan, Nerea Landak, kolektiboaren ordezkari gisa, "aberraziotzat" jo du adingabeak "indarkeriara ohitzea" eta 18 hilabete baino gutxiagoko animaliei "tratu txarrak ematea".
"Legea Euskadiko balio etikoen aurka doa; herritarren gehiengoa aurka dago", adierazi du.
Elkarte animalisten ustez, legeak "haurrak insentsibilizatzen ditu eta indarkeriaren normalizazioa sustatzen du".
Gainera, salatu dute Estatuko lehen legea izango litzatekeela "haurren zezenketa-ikuskizunak legeztatzen dituena, eta gogor kritikatu dute" izapide espres bat egitea, herritarren parte-hartzerik eta txosten tekniko osorik gabe".
Halaber, deitoratu dutenez, "adingabeekin eta 18 hilabete baino gutxiagoko zekorrekin zezenketak egitea baimentzeaz gain, antolatzaileak eta udalak blindatzen dituen esparru juridiko bat sortuko luke, animaliak eta haurrak benetako babesik gabe utziz".
Azkenik, araudiaren kontra, 30.000 pertsona baino gehiagoren sinadurak bildu dituztela gogoratu dute.
