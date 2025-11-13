EAJk, PSEk, PPk eta Voxek atzera bota dute tauromakia "era efektiboan abolitzeko" Sumarrek egindako proposamena
Proposamenak Eusko Jaurlaritzaren adierazpen instituzionala eskatzen zuen, praktika hori arbuiatuz eta erakundeen sostengua baztertuz. EAJk eta PSE-EEk gaiari buruzko eztabaida eskatu dute, eta debekuaren aurka azaldu dira.
Eusko Legebiltzarrak errefusatu egin du ostegun honetan -EAJren, PSE-EEren, PPren eta Voxen kontrako botoekin- tauromakiaren aurka Sumarrek aurkeztutako legez besteko proposamen bat. Hainbat arau aldaketa eginda tauromakia "era praktiko eta efektiboan abolitzea" zuen helburu. EH Bildu abstenitu egin da.
Sumarren ekimenak, beste neurri batzuen artean, Eusko Jaurlaritzaren adierazpen instituzional bat eskatzen zuen, tauromakia "euskal kultura garaikidearen parte ez" dela eta, beraz, "EAEko Administrazio Orokorrak eta sektore publikoak ez dutela aintzatetsiko edo sustatuko" jasotzen zuena.
Halaber, interpretazio- eta kudeaketa-irizpideak finkatzea eskatzen zen, ikuskizun horiek ez zezaten aukerarik izan, tresna autonomien bidez, babesa, errejistroa, inbentarioa, sustatzea edota finantzaketa eskatzeko.
Sumarren proposamenak kontrako 45 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox), 26 abstentzio (EH Bildu) eta Sumarren ordezkariaren aldeko botoa jaso ditu.
Proposamena defendatzeko orduan, Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak adierazi duenez, "tauromakiak ez du inolako zilegitasun kultural, sozial eta etikorik XXI. mendean Euskadin, torturatutako animalia baten odolean ezin baita balio demokratikorik mantendu".
Horrez gainera, oso kritiko agertu da egun batzuk barru Legebiltzarrean, EAJk eta PSE-EEk proposatuta, eztabaidatuko den eta mota horretako ekimen batzuk arautzea helburu duen lege-proposamenaren inguruan. Testua erretiratzeko eskatu die Hernandezek nazionalistei eta sozialistei, "haurren tauromakia arautu zutenek bezala historiara ez pasatzeko".
Xabier Barandiaranek (EAJ) k ohartarazi duenez, "iritzi ugari dituen" gaia da honakoa eta "ezin da debekuaren bidez kudeatu". Animaliei "tratamendu duina" ematearen alde agertu da, baina ohartarazi du Sumarrek proposatzen duen ekimena ez dela formula "eraginkorra".
Miren Gallastegi sozialista tauromakia "errespetatzearen" alde agertu da, "debekatu eta sustatu gabe"; eta ohartarazi du ikuskizun hauekiko "zaletasuna handitzen" ari dela EAEn, "batez ere gazteen artean".
Itxaso Etxebarria EH Bilduko ordezkariak zezenketei buruz Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du. Bere ustez, EAJren eta PSE-EEren proposamenaren eztabaida gai horri buruz lasai hitz egiteko aukera izan daiteke.
Santiago Lopez PPko legebiltzarkidea Sumarren proposamenaren aurka agertu da, "tauromakia Espainiako ondare kulturalaren eta euskal tradizioaren parte" dela defendatuz.
Zure interesekoa izan daiteke
Hegazti gripearen aurka Ministerioak iragarritako neurriak "gehiegizkoak" direla eta "goizegi" hartu direla uste du Bizkaiko Foru Aldundiak
Arantza Atutxa Bizkaiko Natura Ingurunearen eta Nekazaritzaren diputatuak uste du Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak hegazti gripearen aurrean ezarritako neurriak "goiztiarrak" eta "gehiegizkoak" direla, eta, ildo horretan, adierazi du ez dela positiborik atzeman lurraldeko ustiategietan.
A-8 autobidean Barakaldon eta Kantabriarako noranzkoan sortutako auto-ilarak N-637 errepidera iritsi dira
Arratsaldeko 16:00ak ondoren kilometro berean baina bi noranzkoetan gertatu diren bi istripuk zirkulazioa oztopatu dute inguru horreta. Hala ere, Bilborako noranzkoan egoera normaltasunera itzuli da.
Palestinako jokalariak "hunkituta eta eskertuta" daude jasotzen ari diren babesarekin
Palestinako selekzioko jokalariak San Mameseko berdegunera salto egiteko irrikan daude Euskal Selekzioaren aurka jokatzeko. "Ezin dut imajinatu 50.000 pertsona baino gehiago ikustea estadioan Palestinako banderekin", adierazi du Feras Abu Radwan Palestinako selekzioko talde teknikoko kideak.
Ane Elordi, Korrikaren koordinatzailea: "Euskara arnasa da"
Ane Elordi Korrikaren arduradunak adierazi du "Euskara gara" leloak jendartea duela helburu. Bere hitzetan, "Euskal Herriak arnasa berria behar du; euskararen herrira jauzi egin nahi duten guztien herria gara, berton jaioak izan zein kanpotik etorriak. Euskara da gure arnasa, elkarren zaintzaren hizkuntza, justizia sozialaren hizkuntza".
Korrika 24k Errigora ekimena omenduko du, Atharratzetik Bilbora
Herri martxaren hurrengo edizioak Errigoraren lana aitortuko du, eta Atharratzetik Bilbora ibilbidea egingo du martxoaren 19tik 29ra. Mezu ofizialak, "Euskara gara", komunitatearen eta hizkuntzaren etorkizun partekatuaren ideia indartzen du.
Euskarazko hizkuntza-eskakizunak lan-eskaintza publikoak euskaraz eginez edo lanean erabiliz egiaztatu ahal izango dira
Euskara maila egiaztatzeko eta ebaluatzeko beste bi sistema ezarri ditu Eusko Jaurlaritzak, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretuan jasotakoak.
Ertzaintzak atxilotuen estatistika argitaratu du, jaioterriaren arabera
Beste autonomia-erkidego batzuetan eta atzerrian jaiotako ustezko delitugileen berri ematen hasi da Ertzaintza. Atal horretan bereizten dira EBko herrialdeetatik, Europako gainerako herrialdeetatik, Magrebetik, Afrikako gainerako herrialdeetatik, Latinoamerikatik, Estatu Batuetatik eta Kanadatik, Asiatik, Ozeaniatik eta atzerriko zehaztu gabeko gainerako herrialdeetatik etorritakoak.
Bilboko Martzana kaiko ostalariek ez dituzte terrazak kendu, nahiz eta Kosta Zuzendaritzaren araua indarrean dagoen
Inguruko bizilagunekin gatazka luzea izan ondoren hartu dute neurria. Ostalaritzak sortutako zarata murriztea eskatzen dute bizilagunek, baina, oraingoz, kaiko lokalek martxan jarraitzen dute, terrazak irekita.
Lau lagun zauritu dira, eta bat larri dago, ihes egin nahian leihotik erorita, Barakaldon izandako sute batean
Lau gizon zauritu dira, eta horietako bat larri dago, gaur goizaldean Barakaldoko Carmen kaleko etxebizitza batean izandako sutean. Sua itzali dute, eta eraikineko hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte.