PNV, PSE-EE, PP y Vox votan en contra de una propuesta de Sumar para "la abolición efectiva" de la tauromaquia
El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PNV, PSE-EE, PP y Vox , una proposición no de ley de Sumar en la que se pedía un posicionamiento contrario a la tauromaquia a través de varias modificaciones normativas y avanzar hacia su "abolición efectiva". EH Bildu se ha abstenido.
La iniciativa de Sumar planteaba, entre otras medidas, una declaración institucional del Gobierno Vasco en la que se recogiese que la tauromaquia "no forma parte de la cultura vasca contemporánea" y que, por tanto, "no será objeto de reconocimiento ni fomento por parte de la Administración General de la CAPV ni de su sector público". También se pedía fijar criterios interpretativos y de gestión que excluyan el acceso de estos espectáculos a instrumentos autonómicos de protección, registro, inventario, promoción o financiación.
La propuesta de Sumar ha recibido 45 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox), 26 abstenciones (EH Bildu) y el voto a favor del representante de Sumar, formación que ha presentado la iniciativa.
En su defensa de la propuesta, el parlamentario Jon Hernández ha afirmado que "la tauromaquia carece en la Euskadi del siglo XXI de toda legitimidad cultural, social y ética, porque ningún valor democrático puede sostenerse sobre la sangre de un animal torturado".
Esta propuesta ha decaído días antes de que se debata en el Parlamento Vasco una proposición de ley de PNV y PSE-EE dirigida a regular lo que denominan "festejos taurinos tradicionales de fomento" para menores de 16 años y con animales bovinos de menos de 18 meses. Hernández se ha mostrado muy crítico con esta proposición de ley y ha pedido a nacionalistas y socialistas que retiren el texto para "no pasar a la historia como quienes legislaron la tauromaquia infantil" .
Xabier Barandiaran (PNV) ha advertido de que "no se puede gestionar esta realidad tan diversa a través de la prohibición". Se ha mostrado "de acuerdo" con la reivindicación de Sumar de un "tratamiento digno" a los animales, aunque ha advertido de que lo que plantea en su iniciativa no es una fórmula "efectiva".
La socialista Miren Gallastegi se ha mostrado a favor de "respetar, sin prohibir ni promover" la tauromaquia, tras afirmar que "la afición a estos espectáculos se está incrementando en Euskadi, sobre todo entre los jóvenes".
La representante de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha reivindicado el derecho de decidir en Euskadi sobre la tauromaquia, al tiempo que ha opinado que el debate de la propuesta de PNV y PSE-EE puede ser una oportunidad para hablar con calma sobre esta materia.
El parlamentario del PP Santiago López ha expresado su rechazo a esta propuesta, defendiendo que "la tauromaquia es parte del patrimonio cultural español y también de la tradición vasca".
Te puede interesar
Metro Bilbao ofrecerá un viaje "mágico" en el 'Tren de la Navidad' con Olentzero y Mari Domingi
Se tratará de un viaje especial en metro, pensado para menores de 12 años, el 22 de diciembre. El plazo de inscripción para conseguir plaza estará abierto entre el 17 y el 23 de noviembre.
Esta es la alerta que se ha escuchado en los móviles de Álava
Ha sido un simulacro para comprobar si el sistema Es Alert funciona de forma eficaz. El pitido ha ido acompañado de un mensaje tranquilizador que indicaba que se no trataba de una situación de riesgo real. La alarma también se ha probado en Balmaseda y algunos barrios de Bilbao.
La Diputación de Bizkaia cree que las medidas del Ministerio por la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas"
La diputada de Medio Natural y Agricultura de Bizkaia, Arantza Atutxa, ha considerado que las medidas establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la gripe aviar son "prematuras" y "excesivas" y, en este sentido, ha señalado que no se ha detectado ningún positivo en explotaciones del territorio.
Las retenciones en la A-8, en sentido Cantabria, llegan hasta la N-637
Dos accidentes ocurridos después de las 16:00 de la tarde, en el mismo punto kilométrico pero en distinto sentido, han dificultado la circulación en la zona. Sin embargo, en sentido Bilbao la situación ha vuelto a la normalidad.
Los jugadores palestinos se muestran "emocionados y agradecidos" con el apoyo que están recibiendo
Los jugadores de la selección palestina de fútbol cuentan las horas para que comience el partido contra Euskal Selekzioa. "No me imagino a más de 50 000 personas con banderas palestinas en el estadio", afirma Feras Abu Radwan, miembro del cuerpo técnico de la selección de Palestina.
Ane Elordi, coordinadora de Korrika: "El euskera es aliento"
Ane Elordi, coordinadora de Korrika, ha señalado que el lema "Euskara gara" tiene como objetivo la sociedad. En sus palabras, "Euskal Herria necesita un nuevo aliento; somos el pueblo de todos los que quieren dar el salto al pueblo del euskera, sean nacidos aquí o venidos de fuera".
Korrika 24 homenajeará a la iniciativa Errigora, desde Atharratze a Bilbao
La próxima edición de la marcha popular reconoce el trabajo de Errigora, comenzará en Atharratze el 19 de marzo y culminará en Bilbao el 29. El mensaje oficial, "Somos euskera", refuerza la idea de comunidad y de un futuro compartido para la lengua.
Los perfiles podrán acreditarse haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este jueves una orden que regula los sistemas de acreditación y evaluación de conocimientos de euskera recogidos en el decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco.
La Ertzaintza elabora una estadística de detenidos según su lugar de nacimiento
Se informa de los presuntos delincuentes nacidos en Euskadi y otras comunidades autónomas y en el extranjero. En este apartado se diferencia entre los procedentes de los países de la UE, del resto de Europa, del Magreb, del resto de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos y Canadá, de Asia, Oceanía y del resto del extranjero sin especificar.