PNV, PSE-EE, PP y Vox votan en contra de una propuesta de Sumar para "la abolición efectiva" de la tauromaquia

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PNV, PSE-EE, PP y Vox , una proposición no de ley de Sumar en la que se pedía un posicionamiento contrario a la tauromaquia a través de varias modificaciones normativas y avanzar hacia su "abolición efectiva". EH Bildu se ha abstenido.

La iniciativa de Sumar planteaba, entre otras medidas, una declaración institucional del Gobierno Vasco en la que se recogiese que la tauromaquia "no forma parte de la cultura vasca contemporánea" y que, por tanto, "no será objeto de reconocimiento ni fomento por parte de la Administración General de la CAPV ni de su sector público". También se pedía fijar criterios interpretativos y de gestión que excluyan el acceso de estos espectáculos a instrumentos autonómicos de protección, registro, inventario, promoción o financiación.



La propuesta de Sumar ha recibido 45 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox), 26 abstenciones (EH Bildu) y el voto a favor del representante de Sumar, formación que ha presentado la iniciativa.

En su defensa de la propuesta, el parlamentario Jon Hernández ha afirmado que "la tauromaquia carece en la Euskadi del siglo XXI de toda legitimidad cultural, social y ética, porque ningún valor democrático puede sostenerse sobre la sangre de un animal torturado".

Esta propuesta ha decaído días antes de que se debata en el Parlamento Vasco una proposición de ley de PNV y PSE-EE dirigida a regular lo que denominan "festejos taurinos tradicionales de fomento" para menores de 16 años y con animales bovinos de menos de 18 meses. Hernández se ha mostrado muy crítico con esta proposición de ley y ha pedido a nacionalistas y socialistas que retiren el texto para "no pasar a la historia como quienes legislaron la tauromaquia infantil" .

Xabier Barandiaran (PNV) ha advertido de que "no se puede gestionar esta realidad tan diversa a través de la prohibición". Se ha mostrado "de acuerdo" con la reivindicación de Sumar de un "tratamiento digno" a los animales, aunque ha advertido de que lo que plantea en su iniciativa no es una fórmula "efectiva".

La socialista Miren Gallastegi se ha mostrado a favor de "respetar, sin prohibir ni promover" la tauromaquia, tras afirmar que "la afición a estos espectáculos se está incrementando en Euskadi, sobre todo entre los jóvenes".

La representante de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha reivindicado el derecho de decidir en Euskadi sobre la tauromaquia, al tiempo que ha opinado que el debate de la propuesta de PNV y PSE-EE puede ser una oportunidad para hablar con calma sobre esta materia.

El parlamentario del PP Santiago López ha expresado su rechazo a esta propuesta, defendiendo que "la tauromaquia es parte del patrimonio cultural español y también de la tradición vasca".

