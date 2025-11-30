Asociaciones animalistas rechazan la futura ley vasca de festejos taurinos que califican de "aberración"

Medio centenar de asociaciones animalistas se han movilizado este domingo en las tres capitales vascas para mostrar su rechazo a la proposición de ley planteada por PNV y PSE-EE que regularía la presencia de menores de edad en los festejos taurinos y que han considerado supone una "aberración".



El Parlamento Vasco tomará este próximo jueves en consideración una norma que regularía los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi". Se trata de festejos como la suelta de becerros en recintos cerrados con o sin cuerda ('sokamuturra'), los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que pueden participar con una autorización escrita de sus tutores.



Durante la concentración desarrollada en Bilbao -bajo el lema "No a la tauromaquia infantil / Umeen tauromakiari ez"-, Nerea Landa, en representación del colectivo, ha calificado de "aberración" tanto que los menores "se acostumbren a la violencia" como que se "maltrate" a animales de menos de 18 meses.



"La ley va contra los valore éticos de Euskadi; la mayoría de la ciudadanía está en contra", ha afirmado.



A juicio de las asociaciones animalistas, la ley "insensibiliza a la infancia y fomenta la normalización de la violencia".



Denuncian además que sería la primera ley del Estado que "legaliza espectáculos taurinos infantiles y critican que se dé a la misma "una tramitación exprés, sin participación ciudadana ni informes técnicos completos".



También lamentan que "no solo permitiría festejos taurinos con menores y con becerros de menos de 18 meses, sino que crearía un marco jurídico que blinda a organizadores y ayuntamientos, dejando sin una protección real tanto a los animales como a la propia infancia".



Subrayan, por último, que más de 30 000 personas ya han mostrado su oposición a la futura normativa.