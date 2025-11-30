Hoy es noticia
Conflicto Venezuela-EE.UU. |
Xabat Illarregi, campeón en Navarra |
El gran tablero mundial |
CONCENTRACIONES DE PROTESTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Asociaciones animalistas rechazan la futura ley vasca de festejos taurinos que califican de "aberración"

El Parlamento Vasco tomará este próximo jueves en consideración una norma que regularía los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".
BILBAO, 30/11/2025.- Diversas asociaciones animalistas han convocado concentraciones este domingo en Bilbao, así como en el resto de las capitales capitales vascas, bajo el lema 'No a la tauromaquia infantil'. EFE/ Miguel Toña
Imagen de la concentración de Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAJk eta PSEk onartu asmo duten zezenketen euskal legea "aberrazioa" dela salatu dute elkarte animalistek
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Medio centenar de asociaciones animalistas se han movilizado este domingo en las tres capitales vascas para mostrar su rechazo a la proposición de ley planteada por PNV y PSE-EE que regularía la presencia de menores de edad en los festejos taurinos y que han considerado supone una "aberración".

El Parlamento Vasco tomará este próximo jueves en consideración una norma que regularía los denominados "festejos taurinos de fomento" para garantizar la continuidad de unos espectáculos a los que coloca dentro del "extenso patrimonio cultural inmaterial de Euskadi".  Se trata de festejos como la suelta de becerros en recintos cerrados con o sin cuerda ('sokamuturra'), los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que pueden participar con una autorización escrita de sus tutores.

Durante la concentración desarrollada en Bilbao -bajo el lema "No a la tauromaquia infantil / Umeen tauromakiari ez"-, Nerea Landa, en representación del colectivo, ha calificado de "aberración" tanto que los menores "se acostumbren a la violencia" como que se "maltrate" a animales de menos de 18 meses.

"La ley va contra los valore éticos de Euskadi; la mayoría de la ciudadanía está en contra", ha afirmado.

A juicio de las asociaciones animalistas, la ley "insensibiliza a la infancia y fomenta la normalización de la violencia".

Denuncian además que sería la primera ley del Estado que "legaliza espectáculos taurinos infantiles y critican que se dé a la misma "una tramitación exprés, sin participación ciudadana ni informes técnicos completos".

También lamentan que "no solo permitiría festejos taurinos con menores y con becerros de menos de 18 meses, sino que crearía un marco jurídico que blinda a organizadores y ayuntamientos, dejando sin una protección real tanto a los animales como a la propia infancia".

Subrayan, por último, que más de 30 000 personas ya han mostrado su oposición a la futura normativa. 

Manifestaciones Animales Gobierno Vasco Bilbao Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar

Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.

Cargar más
Publicidad
X