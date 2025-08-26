Asia
Hiru hildako eta 10 zauritu inguru utzi ditu Kajiki tifoiak Vietnamen

Tifón en Vietnam
18:00 - 20:00
Vietnamgo tifoia. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

Kajiki tifoia "oso indartsu eta arriskutsutzat" jo dute Vietnamgo agintariek. Nghe An eta Ha Tinh probintzien artean jo du lurra, 90 eta 117 km/h arteko haizeekin eta 150 km/h-ko ufadekin.

