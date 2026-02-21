Alemaniako kantzilerraren alderdiak 14 urteko gutxieneko adina proposatu du sare sozialetan sartzeko
CDUk lege-araudi bat nahi du Alemaniarako zein Europa osorako, plataformetako operadoreek datuen babesa betez, adina egiaztatzeko sistema bat ezar dezaten.
Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren Batasun Demokrata Kristaua (CDU) 14 urteko gutxieneko adina ezartzearen alde agertu da larunbat honetan, Tiktok eta Instagram bezalako sare sozialetan sartzeko, haurrak eta gazteak babesteko helburuarekin.
CDUko bozeramaile baten arabera, alderdiak Stuttgarten egin duen kongresuan mozio bat onartu dute, kontserbadoreek eta SPDko sozialdemokratek osatutako koalizio gobernuari "sare sozialak erabiltzeko legezko 14 urteko gutxieneko adina ezartzeko" eskatzeko.
"Espazio digitalean 16 urte bete arte babes neurri bereziak" garatzeko ere eskatzen zaio. SPDk antzeko proposamenak aurkeztuak zituen lehendik.
"Haurrak eta gazteak espazio digitalean bereziki zaurgarriak direlako babestu nahi ditugu", dio onartutako mozioak. "Bereziki, arreta erakartzera, emozioak aktibatzera eta portaera kontrolatzera bideratzen direnean, Estatuak ezin du neutral egon", dio testuak.
CDUk lege-araudi bat eskatzen du bai Alemanian bai Europan, plataformetako operadoreak adina egiaztatzeko sistema bat ezartzer behartzeko, datuen babesa ere beteko duena.
Arau-hausteak "isun gogorrekin"zigortu behar direla ere jaso dute. Halaber, Europar Batasun osoan adin-mugak harmonizatzearen alde egin dute, arauak beste estatu kide batzuen bidez saihestu ez daitezen.
Neurri hauek guztiak ezagutza zientifikoetan oinarritu behar direla ere badio testuak eta horiek aplikatzearekin batera, hezkuntza handiagoa eman behar zaiela eskoletan. Adibidez, algoritmoen funtzionamendu-mekanismoei eta ziberjazarpenaren eta manipulazio digitalaren aurkako babesari buruzko ezagutzak eman beharko liratekeela gehitzen dute. Era berean, proposamenek gurasoak eta bizi-ingurunea ere barne hartu beharko lituzketela uste du CDUk.
Alderdiak argi du gaitasun mediatikoak "erresilientzia demokratikoa" indartzen duela, "desinformazioaren eta erradikalizazioaren aurrean".
