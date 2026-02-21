El partido del canciller alemán propone una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha pronunciado este sábado a favor de establecer una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales como Tiktok e Instagram con el fin de proteger a los niños y jóvenes.
Según una portavoz de la CDU, el congreso del partido celebrado en Stuttgart ha aprobado una moción que insta al Gobierno de coalición formado por los propios conservadores y los socialdemócratas del SPD a "introducir una edad mínima legal de 14 años para el uso de las redes sociales".
También se le pide que desarrolle la "necesidad especial de protección hasta los 16 años en el espacio digital". El SPD ya presentó propuestas similares.
"Nos guía la convicción de que los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables en el espacio digital", se afirma en la moción aprobada. En particular "cuando los modelos económicos se orientan específicamente a captar la atención, activar emociones y controlar el comportamiento, el Estado no puede permanecer neutral".
En concreto, la CDU exige una normativa legal en el ámbito nacional y europeo que obligue a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos.
Las infracciones deben ser sancionadas con "multas severas", exigieron los democristianos. Asimismo abogaron por una armonización de los límites de edad en toda la Unión Europea para evitar que se eludan las normas a través de otros Estados miembros.
Las normas deben basarse en conocimientos científicos, según la moción. Su aplicación debería ir acompañada de una mayor educación mediática en las escuelas. Se debería impartir, por ejemplo, conocimientos sobre los mecanismos de funcionamiento de los algoritmos y sobre la protección contra el ciberacoso y la manipulación digital.
Las propuestas también deberían incluir a los padres y al entorno vital. Según la CDU, la competencia mediática también refuerza la "resiliencia democrática frente a la desinformación y la radicalización".
