Durangoko Azokako hamar bisitaritik bederatzik erosi egiten dute

Siadeco ikerketa etxeak Azokara bertaratzen diren sortzaile, eragile eta bisitarien profila eta portaera ikertu zuen iaz, 2024ko edizioan. Euskara eta euskal kultura bultzatzea da joateko arrazoi nagusia, eta iaz, batez beste, 55,19 euro gastatu zituzten bisitariek.

Durangoko Azoka, Landako gunea
Landako gunea. Argazkia: Gerediaga Elkartea.
Natxo Velez | EITB

Durangoko Azokako bisitari gehien-gehienak euskaldunak, kulturazaleak eta 45 urtetik beherakoak dira. Datu horiek azaleratu ditu Siadeco ikerketa aplikatuen etxeak 2024ko Durangoko Azokan eta haren ondoren sortzaileei, eragileei (diskoetxe, argitaletxe eta abarri) eta bisitariei eginiko galdeketak.

Sortzaileei online egindako 110 galdetegi, eragileei egindako 83 eta bisitariei aurrez aurre egindako 800 aztertu ostean, horren emaitza aurkeztu du gaur Siadecok Durangoko Azokan bertan, Gerediaga Elkartearekin batera.

Bisitarien “euskaraz sortutako kulturgintza hauspotzea” jo dute Durangoko Azokara joateko zio nagusitzat, eta partaideek azpimarratu dute “fidagarritasun ekonomiko sendoa” duen ekimena dela, eta “kontsumo palanka” gisa ere funtzionatzen duela urte osoari begira; hots, horren eragina ez dela lauzpabost egunera mugatzen, ezpada aurrerago erosiko denerako erreferentzia gisara balio duela.

Sortzaileek, bestalde, “garrantzi handia” aitortzen diote Azokari, nahiz eta ikerketak agerian utzi duen urria dela horien profesionalizazio maila (% 20k bakarrik dute sorkuntza lanbide bakartzat eta % 55,5i diru-sarreren % 20 baino gutxiago etortzen zaie sorkuntzatik).

Durangoko Azokako bisitarien % 92 euskal hiztunak dira, % 58,1 emakumezkoak eta bi heren 45 urtetik beherakoak (galdeketa 16 urtetik gorakoei egin diete). Batez beste, 55,19 euro gastatzen dituzte pertsonako, 2018an egindako ikerketa batek erakusten zuena baino % 11 gehiago. Kontuan hartu behar da, baina, zazpi urteko tarte horretan % 22 igo dela KPIa.

Kontsumo ohiturei helduta, bisitarien % 89,6k erosi zuten zerbait iaz Durangoko Azokan; erosleen % 19,9k Landakon eskuratu zituzten urte osoan erosi zituzten euskarazko liburu guztiak, eta, musikari begira, erosleen % 42,4k hala egin zuen urteko euskarazko disko guztiekin.

Durangoko azoka 2025 Kultura

