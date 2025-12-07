Durangoko Azokako hamar bisitaritik bederatzik erosi egiten dute
Siadeco ikerketa etxeak Azokara bertaratzen diren sortzaile, eragile eta bisitarien profila eta portaera ikertu zuen iaz, 2024ko edizioan. Euskara eta euskal kultura bultzatzea da joateko arrazoi nagusia, eta iaz, batez beste, 55,19 euro gastatu zituzten bisitariek.
Durangoko Azokako bisitari gehien-gehienak euskaldunak, kulturazaleak eta 45 urtetik beherakoak dira. Datu horiek azaleratu ditu Siadeco ikerketa aplikatuen etxeak 2024ko Durangoko Azokan eta haren ondoren sortzaileei, eragileei (diskoetxe, argitaletxe eta abarri) eta bisitariei eginiko galdeketak.
Sortzaileei online egindako 110 galdetegi, eragileei egindako 83 eta bisitariei aurrez aurre egindako 800 aztertu ostean, horren emaitza aurkeztu du gaur Siadecok Durangoko Azokan bertan, Gerediaga Elkartearekin batera.
Bisitarien “euskaraz sortutako kulturgintza hauspotzea” jo dute Durangoko Azokara joateko zio nagusitzat, eta partaideek azpimarratu dute “fidagarritasun ekonomiko sendoa” duen ekimena dela, eta “kontsumo palanka” gisa ere funtzionatzen duela urte osoari begira; hots, horren eragina ez dela lauzpabost egunera mugatzen, ezpada aurrerago erosiko denerako erreferentzia gisara balio duela.
Sortzaileek, bestalde, “garrantzi handia” aitortzen diote Azokari, nahiz eta ikerketak agerian utzi duen urria dela horien profesionalizazio maila (% 20k bakarrik dute sorkuntza lanbide bakartzat eta % 55,5i diru-sarreren % 20 baino gutxiago etortzen zaie sorkuntzatik).
Durangoko Azokako bisitarien % 92 euskal hiztunak dira, % 58,1 emakumezkoak eta bi heren 45 urtetik beherakoak (galdeketa 16 urtetik gorakoei egin diete). Batez beste, 55,19 euro gastatzen dituzte pertsonako, 2018an egindako ikerketa batek erakusten zuena baino % 11 gehiago. Kontuan hartu behar da, baina, zazpi urteko tarte horretan % 22 igo dela KPIa.
Kontsumo ohiturei helduta, bisitarien % 89,6k erosi zuten zerbait iaz Durangoko Azokan; erosleen % 19,9k Landakon eskuratu zituzten urte osoan erosi zituzten euskarazko liburu guztiak, eta, musikari begira, erosleen % 42,4k hala egin zuen urteko euskarazko disko guztiekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako geldiunea egin dute Durangoko Azokan
Bisitari, sortzaile eta antolatzaile ugarik bat egin dute igande honetan, 14:00etatik 14:30era, Israelgo Estatua Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko eta elkartasun mezua zabaltzeko.
Durangoko Azokak geldialdia egin du genozidioa salatzeko
Palestinako genozidioa salatzeko geldialdia egin du Durangoko Azokak. Kultura erdigunean jarri eta mugaz gaindiko elkartasun mezua zabaldu dute ehunka kulturazalek Landako Plazan egin duten ekitaldian.
Gatibuk sorpresaz beteriko emanaldi batekin ekin dio agur kontzertu sortari
Gernikako taldeak abenduaren 13an utziko ditu eszenatokiak, BECen eskainiko duen hirugarren kontzertuarekin, abenduaren 6koaren eta 12koaren ostean. ETB1ek zuzen-zuzenean emango du azken emanaldi hori.
Juanito Oiarzabalen bizitzaren gorabeherak, dokumental batean jasota
Oiarzabal, entre Juan y Juanito Javier Alvarok zuzendu duen dokumentalak Juanito Oiarzabalen istorioa eta lorpenak kontatzen ditu. 14 zortzimilakoak oxigeno artifizialik gabe igo zituen hirugarren mendigoizalea izan zen, eta guztira 26 aldiz igo da zortzimilako batera. Mendi Film jaialdian aurkeztu dute dokumentala.
Nhil taldea, Ahotsenean
Musika beltza egiten duen taldeak "Etxea" diskoa aurkeztu du Musikaren Plazan, Durangoko Azokaren bigarren egunean.
Euskara hizkuntza nazional gisa aldarrikatu du Euskal Herrian Euskaraz elkarteak
"Euskaraz bizitzeko, euskal errepublika" lelopean, jende andana bildu da larunbat honetan Durangoko kaleetan zehar, Durangoko Azokaren baitan.
Kulturzaleek eta sortzaileek lepo bete dute Azoka bigarren egunez
Durangoko Azokaren bigarren eguna bete-beteta egon da. Sortzaileak gustura agertu dira Azokak daraman erritmoarekin, eta jendea erruz bertaratu da eguneko planaz gozatzera.
Zer ekarri zuen Frank Gehry arkitektoak Bilbora?
Guggenheim museoaren proiektu ausartarekin hiria mundura zabaltzea lortu zuen Gehryk. Gaur asko izan dira arkitekto ezagunak Bizkaiko hiriburuan utzitako arrasto sakona gogora ekarri dutenak.
Kultur sortzaileekin bildu gara, aurtengo nobedadeetako batzuk ezagutzeko
Euskal kulturaren plazan izatea esperientzia hunkigarria eta aberasgarria da musikari zein idazleentzat. Eskertuta agertu dira, eta Durangoko Azokaren garrantzia azpimarratu dute denek.